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ГУР: При ударе ВСУ по аэропорту в Крыму уничтожены четыре комплекса С-400

rus.tvnet.lv
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Зенитно-ракетная установка С-400
Зенитно-ракетная установка С-400 Фото: Shutterstock

В результате атаки украинской армии на российский военный аэродром в оккупированном Крыму в среду, 17 апреля, уничтожены или повреждены четыре зенитно-ракетные установки С-400, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В ходе операции украинской армии в среду на аэродроме Джанкоя также были уничтожены или серьезно повреждены три радиолокационные станции, пункт управления противовоздушной обороной и комплекс наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-Ф".

Число пораженных или уничтоженных объектов российской авиации, а также жертвы пока уточняются, говорится в сообщении ГУР.

По имеющимся данным, в ночь на среду в оккупированном Россией Крыму прозвучали взрывы в районе аэродрома Джанкоя, а очевидцы сообщили, что после взрывов возник крупный пожар.

Украинское партизанское движение Ateš сообщает, что удары по аэродрому Джанкоя оказались успешными.

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