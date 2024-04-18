ГУР: При ударе ВСУ по аэропорту в Крыму уничтожены четыре комплекса С-400

В ходе операции украинской армии в среду на аэродроме Джанкоя также были уничтожены или серьезно повреждены три радиолокационные станции, пункт управления противовоздушной обороной и комплекс наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-Ф".

Число пораженных или уничтоженных объектов российской авиации, а также жертвы пока уточняются, говорится в сообщении ГУР.

По имеющимся данным, в ночь на среду в оккупированном Россией Крыму прозвучали взрывы в районе аэродрома Джанкоя, а очевидцы сообщили, что после взрывов возник крупный пожар.

Украинское партизанское движение Ateš сообщает, что удары по аэродрому Джанкоя оказались успешными.

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