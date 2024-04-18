"Не делайте, как я!" Инесе Супе о диагностированном раке

Супе обнаружила, что ее форма рака была генетической. "Я не обращалась к врачу, у меня были другие приоритеты. Я знала, что у меня точно может быть, потому что рак в семье был, но анализы все равно не сдала, не хотела знать. Но я понимала, что около 45 лет - в том возрасте, в котором умерли мой отец, сестра, должны начатьсч проблемы. Я надеялась, что меня пронесет, что эта цепь когда-то прервется. Но, к сожалению, он [рак - прим. ред.] у меня есть. Обнаружен был вовремя", - говорит Инесе.

Рак груди у женщины был обнаружен случайно. Сначала она надеялась, что образование окажется доброкачественным. "До сих пор не привыкла к мысли, что болею чем-то смертельным".

Впервые Инесе заплакала, когда было подтверждено, что у нее есть ген, подтверждающий злокачественность опухоли. "Но я до сих пор не убеждена, что этот диагноз для меня однозначно плох. Человек сильно меняет свое мышление и приоритеты. Это полностью изменило всю мою жизнь, привычки, я записалась на различные курсы, хочу повысить качество моей жизни. Внутренне я не чувствую, что у меня рак, что я могу умереть, что это что-то такое ужасное", - говорит Инесе.

Осенью прошлого года Инесе опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала, что отныне ее жизнь не будет прежней.

Инесе обращает внимание на финансируемые государством возможности, которые дают женщинам возможность обнаружить рак на ранней стадии и вылечить его. "Не делайте, как я! Последний раз я была у гинеколога, когда родилась моя дочь. Сейчас ей девять лет. Деньги, работа, занятость не должны быть важнее вашего здоровья", - говорит Инесе.

Скоро Инесе закончит курс химиотерапии.

Видео: Сюжет передачи Zilonis studijā (на латышском языке)

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