Оспаривается решение суда о моральной компенсации учительнице в Лиепае, на которую напали с ножом

В настоящее время дело находится в Верховном суде (ВС). Суду предстоит решить, можно ли возбудить кассационное производство по делу.

Департамент по уголовным делам Верховного суда ранее частично отменил приговор Курземского окружного суда по делу ножевого ранения учителя в Лиепае, в результате чего окружному суду пришлось пересмотреть вопрос о возмещении ущерба от несовершеннолетней обвиняемой и ее матери.

В рассматриваемом деле решением Курземского окружного суда от 24 февраля 2023 года признано, что несовершеннолетний совершил уголовное правонарушение - покушение на совершение умышленного противоправного убийства другого человека. При этом лицо освобождено от уголовной ответственности и к нему применяется принудительная мера медицинского характера.

Высший административный суд признал обоснованным довод, изложенный в кассационных жалобах представителя потерпевшего и несовершеннолетней, о том, что суд должен был решить вопрос об обязанности выплатить компенсацию от несовершеннолетнего лица, к которому была применена мера принуждения в виде медицинского характера, субсидиарно от обоих родителей. Суд установил, что ни в ходе досудебного следствия, ни в ходе суда не была установлена ​​личность отца несовершеннолетней обвиняемой, а также он не был проинформирован о ведущемся уголовном процессе в отношении его дочери.

Дело рассматривается на закрытых судебных заседаниях.

Уже сообщалось, что 24 сентября 2022 года ножевое ранение получила учительница Лиепайского государственного технического училища, на нее напала с ножом первокурсница. Несчастный случай произошел в художественном салоне учительницы, где она вела урок живописи для желающих, среди которых была и девочка из обучающейся группы. Нападение произошло после урока, когда все остальные люди уже ушли.

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