После встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете мнения разделились. Одни посчитали встречу постановкой Трампа с целью унизить украинского лидера и отвлечь внимание от России. Другие поддержали Трампа и его вице-президента, заявив, что виноват непокорный и неблагодарный Зеленский. Эти заявления в точности совпадают с риторикой Кремля и сторонников Трампа.

Депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!") сравнил Зеленского с гостем, проявляющим неуважение к хозяину дома. Тот же образ использовала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Росликов отрицает схожесть риторики:

"Ну, я скажу так: это огромная ошибка - пытаться ставить знак равенства между Путиным и Трампом. Не стоит этого делать, потому что Трамп потом нам это припомнит".

В свою очередь, Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу"), находящийся под санкциями США и Великобритании, обвинил Зеленского в том, что тот хотел "поставить на место" американского президента и разжечь Третью мировую войну.

Ни представители правительства, ни его однопартийцы не захотели комментировать суть этого заявления. Но и четко не дистанцировались.

"Я согласен с ним, что я тоже хочу как можно скорее мира и чтобы не началась Третья мировая война",

- заявил депутат Сейма, вице-мэр Вентспилса Гутнис Блумбергс ("Латвии и Вентспилсу").