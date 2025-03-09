Почти ежедневно президент США Дональд Трамп делает заявления, бросающие вызов существующему мировому порядку. По данным передачи De Facto Латвийского телевидения, противоречивые заявления Трампа находят отклик не только в российской пропаганде, но и среди отдельных политических сил и их представителей в Латвии.
Последние шаги США указывают на потепление отношений с Россией. Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию США о прекращении войны в Украине, не осуждая агрессию Москвы, Вашингтон прекратил кибероперации против России и восстановил дипломатические связи с Кремлем.
Бывший посол Латвии в США Андрис Тейкманис называет это победой России:
"Внутриполитически Путин, конечно, представит это как свою блестящую победу, как свое возвращение в мировую политику, как поражение Зеленского и оправдание всех действий России за последние три года".
С пиететом к Кремлю, но с кнутом против Украины - так можно описать позицию Трампа. Хозяин Белого дома назвал Зеленского диктатором, якобы начавшим войну и не желающим ее прекращать. Эта риторика почти слово в слово повторяет тезисы российского президента Владимира Путина. Трамп и Кремль сближаются не только на словах, но и на деле.
Это четкий сигнал для Европы и Латвии, считает политолог Янис Икстенс: "Мы должны четко осознавать, что США делают все возможное, чтобы показать: мировой порядок, который существовал 80 лет, меняется. Нам нельзя игнорировать эти сигналы. Нам нужно соответствующим образом реагировать".
После встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете мнения разделились. Одни посчитали встречу постановкой Трампа с целью унизить украинского лидера и отвлечь внимание от России. Другие поддержали Трампа и его вице-президента, заявив, что виноват непокорный и неблагодарный Зеленский. Эти заявления в точности совпадают с риторикой Кремля и сторонников Трампа.
Депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!") сравнил Зеленского с гостем, проявляющим неуважение к хозяину дома. Тот же образ использовала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Росликов отрицает схожесть риторики:
"Ну, я скажу так: это огромная ошибка - пытаться ставить знак равенства между Путиным и Трампом. Не стоит этого делать, потому что Трамп потом нам это припомнит".
В свою очередь, Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу"), находящийся под санкциями США и Великобритании, обвинил Зеленского в том, что тот хотел "поставить на место" американского президента и разжечь Третью мировую войну.
Ни представители правительства, ни его однопартийцы не захотели комментировать суть этого заявления. Но и четко не дистанцировались.
"Я согласен с ним, что я тоже хочу как можно скорее мира и чтобы не началась Третья мировая война",
- заявил депутат Сейма, вице-мэр Вентспилса Гутнис Блумбергс ("Латвии и Вентспилсу").
"Трамписты" и "путинисты" склонны соглашаться не только в своих мыслях, но даже в выборе слов. Депутат Сейма Кристап Криштопанс ("Латвия на первом месте", LPV) в своем посте в социальной сети X раскритиковал Зеленского за создание плохого имиджа и дал совет - "никогда не кусай руку, которая тебя кормит". То же самое в тот же день заявила и официальный представитель МИД России Мария Захарова: "Он кусает руку, которая его кормила".
Криштопанс утверждает, что совпадение случайно, так как он за высказываниями российских и белорусских лидеров мнений не следит. Однако и он считает, что ссору с Трампом спровоцировал Зеленский.
Убежденная сторонница Трампа, депутат Сейма Рамона Петравича (LPV) лайкнула пост в Instagram, в котором говорилось, что Зеленский напал на администрацию президента США. Впоследствии она заявила, что поддерживает любые методы Трампа, включая радикальные, в ходе принуждения Украины к мирным переговорам.
Решение Трампа приостановить военную поддержку, которая помогает Украине отражать российское нападение, получило высокую оценку от помощника депутата Сейма Линды Лиепини Сандриса Точса (LPV), который может претендовать на место в парламенте после муниципальных выборов. Он сравнил поведение Зеленского в Белом доме с ситуацией, если бы кто-то пришел в Сейм Латвии в шортах и положил ноги на стол.
Правые политики во многих странах поддерживают Трампа. Однако, по мнению историка Гатиса Круминьша (ведущего исследователя Видземского университета), слепая вера в Трампа может привести к дезориентации общества:
"Для узнаваемых политиков это большая безответственность - повторять такие заявления. Они вводят избирателей в заблуждение. Если, не дай бог, мы столкнемся с кризисной ситуацией, людям будет сложно понять, что действительно нужно делать".
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