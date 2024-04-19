Фото ⟩ В Юрмалциемсе в седьмой раз пройдет Праздник салаки

В этом году праздник пройдет в седьмой раз, и в этом году у посетителей будет возможность не только полакомиться салакой, но и принять участие в других мероприятиях.

Во время праздника пройдет мастер-класс "В одной лодке" (“Vienā laivā”), где лиепайские повара позволят насладиться обычными блюдами в необычных вкусах, дети вместе с Молодежным центром Ниццы будут мастерить и запускать воздушных змеев, ассоциация Valgums угостит посетителей вкусной ухой и свежезажаренной сельдью, а о музыкальном оформлении праздника позаботятся музыкант и певица Занда Штраусс, вокальный ансамбль Ниццкой средней школы под руководством Юстины Сиксны и Марциса Гринбартса. В течение дня здесь также будет работать рынок домашних производителей и ремесленников.

Галерея: Праздник салаки в 2023 году

"Весна пришла - становится теплее и солнечнее, природа и морские обитатели просыпаются, а это значит, что первое событие сезона в этом году уже здесь, в сетевом домике. Давайте наслаждаться, вкусной едой, веселиться и просто проводить время вместе", - приглашает на праздник команда сетевого дома Piestātne.

С программой праздника можно ознакомиться здесь.

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