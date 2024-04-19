Председателем правления Автотранспортной дирекции назначен Динс Мерирандс

Членом правления АТД по вопросам услуг в сфере автоперевозок назначен бывший член правления ГАО Latvijas pasts Кристапс Круминьш.

В новом составе правление АТД приступит к работе с 20 апреля, срок его полномочий составляет пять лет.

Как сообщили в министерстве, в пятницу на собрании акционеров АТД принято решение упразднить должность третьего члена правления.

В связи с назначением Мерирандса руководителем АТД в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о новом заместителе госсекретаря Минсообщения.

Мерирандс имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в государственном управлении и предприятиях транспортной отрасли. С 2013 года он занимает должность заместителя госсекретаря Минсообщения, а с 2016 года является председателем совета ГАО Latvijas gaisa satiksme.

Должности членов правления АТД были вакантны после того, как 21 апреля 2023 года с поста председателя правления ушел Кристиан Годиньш, а с должности члена правления - Модрис Яунупс, после чего Минсообщения назначило временный совет АТД.

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