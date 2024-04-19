За кражу 9000 евро из сейфа игорного зала задержан мужчина

22 марта полиция получила вызов в один из игорных залов, сотрудники которого сообщили, что в помещение, где находится сейф, проник посетитель и похитил из него 9000 евро. Кражу можно было совершить, так как магнитная дверь сейфа была не полностью закрыта.

Проверив записи камер видеонаблюдения и получив информацию от посетителей игорного зала, правоохранители установили личность предполагаемого виновного и отправились по месту его жительства. Там полицейские обнаружили мужчину 1992 г. р., у которого нашли 8440 евро. Свою вину мужчина признал и был задержан.

24 марта он был признан подозреваемым и ему была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Мужчина ранее не попадал в поле зрения полиции.

Такое преступление может караться лишением свободы на срок до пяти лет, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.

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