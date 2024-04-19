В Париже задержали мужчину, который вошел в консульство Ирана. Он заявил, что у него взрывчатка

По данным телеканала BFM TV, мужчина вошел в консульство Ирана и заявил, что у него при себе взрывчатка. По его словам, он хотел отомстить за смерть брата.

Полиция задержала мужчину, при себе у него не было обнаружено взрывчатки. Полиция осматривает помещение, а также автомобиль мужчины.

Ранее сообщалось, что очевидец видел, как подозрительный мужчина вошел в консульство. Предположительно у него была с собой граната или жилет (по другой информации - пояс) со взрывным устройством.

Журналист AFP с места происшествия сообщал, что вся территория, где расположено консульство, была закрыта. Вокруг консульства было сосредоточено большое количество полиции.

Власти города временно приостановили движение двух линий метро, ​​станции которого расположены недалеко от иранского консульства.

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