В Париже задержали мужчину, который вошел в консульство Ирана. Он заявил, что у него взрывчатка

В пятницу, 19 апреля, французская полиция задержала мужчину, который угрожал устроить взрыв в консульстве Ирана.
По данным телеканала BFM TV, мужчина вошел в консульство Ирана и заявил, что у него при себе взрывчатка. По его словам, он хотел отомстить за смерть брата.
Полиция задержала мужчину, при себе у него не было обнаружено взрывчатки. Полиция осматривает помещение, а также автомобиль мужчины.
Ранее сообщалось, что очевидец видел, как подозрительный мужчина вошел в консульство. Предположительно у него была с собой граната или жилет (по другой информации - пояс) со взрывным устройством.
Журналист AFP с места происшествия сообщал, что вся территория, где расположено консульство, была закрыта. Вокруг консульства было сосредоточено большое количество полиции.
Власти города временно приостановили движение двух линий метро, станции которого расположены недалеко от иранского консульства.
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