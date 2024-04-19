Кампанию поддерживают многие известные личности, в том числе почти 100-летний Отто Шимко - бывший партизан и пленник немецких войск во время Второй мировой войны.

"С агрессорами невозможно было договариваться, их нужно было победить. Этот опыт Второй мировой войны касается и Украины", - сказал Шимко.

Кампанию по сбору средств поддерживает и бывший министр иностранных дел и прозападный дипломат Иван Корчок.

"Почему я поддержал этот сбор? Все очень просто. На нашего ближайшего соседа напали, он защищается, а это невозможно без оружия. Война может закончиться немедленно - когда Россия прекратит свою агрессию. Поддержка Украины - это не продолжение войны, это поддержка существования соседа", - заявил политик.

Несколько министров правительства заявили, что не поддержат сбор средств.

Жители Словакии и раньше собирали средства для поддержки Киева, покупая ему машины скорой помощи, машину разминирования и бронированную разведывательную машину.

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