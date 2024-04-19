Словацкие организации начали кампанию по сбору средств "Боеприпасы для Украины" в поддержку предложенной Чехией глобальной инициативы по закупке боеприпасов для Украины, к которой отказывается присоединиться правительство словацкого премьер-министра Роберта Фико.
Хотя к инициативе уже присоединились более 20 стран, правительство Словакии, соседки Чехии, решило не участвовать и заявило, что не существует "военного решения" войны, начатой Россией в Украине, и что "отправка оружие Украине только продлевает войну".
Жители Словакии, не согласные с позицией своего правительства, начали кампанию по сбору средств, чтобы присоединиться к чешской инициативе вместо государственных чиновников. Эта кампания уже собрала более 700 000 евро всего за два дня.
"Мы не можем смириться с тем фактом, что наше правительство отказывается помочь нашему соседу. Давайте докажем, что Словакия не трус и находится на правильной стороне истории, проводя гражданский сбор средств на закупку боеприпасов. Давайте поможем Украине вопреки нашему пророссийскому правительству ", - сообщили организаторы кампании на своем официальном сайте, который начал работать во вторник, 16 апреля.
Кампания по сбору средств осуществляется благодаря усилиям нескольких организаций и активистов с многолетним опытом. Среди этих организаций - Mier Ukrajine ("Мир Украине"), Darček pre Putina ("Подарок Путину"), Donio и All4Ukraine ("Все для Украины").
Кампанию поддерживают многие известные личности, в том числе почти 100-летний Отто Шимко - бывший партизан и пленник немецких войск во время Второй мировой войны.
"С агрессорами невозможно было договариваться, их нужно было победить. Этот опыт Второй мировой войны касается и Украины", - сказал Шимко.
Кампанию по сбору средств поддерживает и бывший министр иностранных дел и прозападный дипломат Иван Корчок.
"Почему я поддержал этот сбор? Все очень просто. На нашего ближайшего соседа напали, он защищается, а это невозможно без оружия. Война может закончиться немедленно - когда Россия прекратит свою агрессию. Поддержка Украины - это не продолжение войны, это поддержка существования соседа", - заявил политик.
Несколько министров правительства заявили, что не поддержат сбор средств.
Жители Словакии и раньше собирали средства для поддержки Киева, покупая ему машины скорой помощи, машину разминирования и бронированную разведывательную машину.
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