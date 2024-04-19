Административная реформа Латвии: политики предлагают восстановить отдельные края

Как подчеркивает "Объединенный список", АТР 2019-2020 годов "сопровождалась широким недовольством местных общин, в том числе протестами".

"Сейчас мы можем сделать однозначный вывод, что после двух с лишним лет в разных краевых самоуправлениях резко и существенно ухудшилась социально-экономическая ситуация, что вызывает сложности при выполнении функций самоуправления и вытекающую из них недостаточность услуг самоуправления", - подчеркивается в заявлении партийного объединения партий.

Политики делают акцент на проведенных в ряде округов опросах и голосованиях жителей, в которых те требуют изменений в действующем административно-территориальном регулировании.

"Объединенный список" предлагает установить критерии для изменения административных территорий. Предполагается сохранить без изменений административные территории таких крупных городов, где насчитывается не менее 20 000 постоянных жителей, если у города развиты промышленность и товарное производство, транспортная система, социальная инфраструктура и общественные услуги.

Предполагается, что административная территория края должна географически объединять не менее 7000 постоянных жителей и сеть учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальных услуг, общественного транспорта, дорожного и коммунального хозяйства.

Кроме того, предлагается установить, что административная территория края должна быть оптимально сформирована для того, чтобы самоуправление могло самостоятельно обеспечить выполнение установленных законами автономных функций, за исключением случаев, если законами установлено иное. Планируется внести в закон и другие связанные с критериями условия.

Как сообщалось, ранее политик находящегося в коалиции Союза зеленых и крестьян (СЗК), министр экономики Виктор Валайнис и парламентская фракция СЗК также выразили готовность призвать парламент к серьезному обсуждению предложений самоуправлений по пересмотру АТР.

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