Сможет ли экономика Ирана выдержать полномасштабную войну?

На фоне нынешнего обострения ирано-израильского конфликта доллар вырос примерно на 15% процентов по отношению к риалу. По подсчетам Салехи-Исфахани, за последние месяцы риал потерял четверть своей стоимости: "Эта девальвация очень быстро приводит к повышению цен, поскольку Иран импортирует массу товаров". Кроме того, добавляет профессор, многое из производимого в самой стране имеет импортную составляющую: "Поэтому я думаю, что Иран сейчас должен готовиться к более высокой инфляции".

Уровень жизни в Иране - как в 2005 году

Поскольку Иран сам не может полностью обеспечить себя продовольствием, падение курса нацвалюты и высокая инфляция приводят к еще большему росту и без того высоких цен на продовольственные товары. "Это окажет сильное влияние на благосостояние бедных слоев населения, поскольку на продукты питания приходится около половины их расходов", - предупреждает Салехи-Исфахани, эксперт по экономике Ближнего Востока.

По его оценке, положение иранского среднего класса также заметно ухудшилось за последние два десятилетия: "Из-за санкций уровень жизни вернулся к тому, что было 20 лет назад". С другой стороны, экономические показатели, тот же рост ВВП, находятся "примерно на том же уровне или, возможно, на несколько процентных пунктов выше". Тем не менее, считает эксперт, эти показатели также будут очень чувствительно реагировать на дальнейшее снижение курса риала.