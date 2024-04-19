Видео ⟩ Мужчина поджег себя перед зданием суда, где идет процесс над Трампом

Полиция Нью-Йорка сообщила, что мужчина пришел в парк напротив здания суда, подбросил в воздух несколько листовок, а затем вытащил еще неопознанный предмет и поджег его.

🚨Man lights himself on fire in New York outside the Courthouse where the jurors for Trump have been selected🚨



The trial officially begins Monday



pic.twitter.com/lkd29NXsvC — Conservative Gary (@RealGaryRuot) April 19, 2024

По меньшей мере один человек пытался потушить пламя огнетушителем, после чего мужчину доставили в больницу.

Дальнейшие подробности инцидента неизвестны.

Уже сообщалось, что Нью-Йорке начался судебный процесс над Дональдом Трампом по делу о платеже в размере 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс. Трамп стал первым в истории президентом США, представшим перед судом по уголовному делу.

Трампа обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу.

Строго говоря, сам факт выплаты нарушением не является. Однако, когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за судебные издержки.

Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что этот поступок можно рассматривать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов - а это, в свою очередь, можно квалифицировать как уголовное преступление.

Дэниелс утверждает, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.

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