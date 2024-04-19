Председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис заявил на конференции, что в ближайшие годы не удастся добиться улучшения государственной автодорожной сети, при нынешнем финансировании.

Поэтому главной задачей на ближайшие годы станет поддержание достигнутого в последние годы уровня и обеспечение того, чтобы до крупных региональных центров можно было добраться по дорогам с хорошим покрытием.

Однако дороги, которые в настоящее время находятся в плохом состоянии, останутся таковыми еще долгое время, так как работы по замене покрытия не смогут улучшить их состояние, сказал Лаздовскис.

В этом году различные виды работ запланированы примерно на 450 километрах республиканских автодорог. В целом в государственную дорожную сеть в этом году запланированы капитальные вложения в размере 163 миллионов евро, в том числе 47 миллионов евро прогнозируемого финансирования из Европейского Союза.

Из 450 километров республиканских дорог, которые будут отремонтированы в этом году, 193 километра будут покрыты асфальтобетоном, 123 километра будут восстановлены, а 67 километров гравийных дорог будут обновлены дважды. Всего будет построено 24 километра пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Пять мостов будут восстановлены.

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