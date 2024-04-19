Наибольшие проблемы с качеством дорог вызывает недостаточное финансирование, выделяемое на них, заявил в пятницу, 19 апреля, на конференции дорожной отрасли проектировщик дорог, проектировщик, руководитель Projekts EAE Эдгар Круминьш. Об этом сообщает LETA.
Он пояснил, что выделенные средства не позволяют построить новые дороги, но нужно попытаться отремонтировать дороги, построенные 30-40 лет назад или даже раньше. Но все равно отремонтированная дорога не сравнима с новой.
По мнению Круминьша, для повышения качества отрасль должна быть более сбалансированной и иметь гораздо более стабильное и предсказуемое государственное финансирование.
Технический директор Latvijas valsts ceļi (LVC) Эндийс Лидакс согласился, что в сейчас минимальными средствами пытаются получить максимальную протяженность реконструированных дорог.
"На ремонтируемых участках мы видим, что там нужно сделать больше, но на это не выделены средства. Поэтому после ремонтов дефекты возникают быстрее", - сказал Лидакс.
В то же время Гинт Албериньш, возглавляющий Строительное управление LVC отметил, что даже если на восстановленном 10-километровом участке в каких-то двух-трех местах снова начнут образовываться дыры и трещины, это все равно значительное улучшение и потребует гораздо меньше средств на дальнейший ремонт.
Круминьш добавил, что любая дорога имеет определенный срок службы, в том числе и слой износа дорожного покрытия, который составляет семь-восемь лет. По истечении этого времени верхний слой покрытия необходимо менять, но из-за отсутствия финансирования этот срок часто "продлевается".
Председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис заявил на конференции, что в ближайшие годы не удастся добиться улучшения государственной автодорожной сети, при нынешнем финансировании.
Поэтому главной задачей на ближайшие годы станет поддержание достигнутого в последние годы уровня и обеспечение того, чтобы до крупных региональных центров можно было добраться по дорогам с хорошим покрытием.
Однако дороги, которые в настоящее время находятся в плохом состоянии, останутся таковыми еще долгое время, так как работы по замене покрытия не смогут улучшить их состояние, сказал Лаздовскис.
В этом году различные виды работ запланированы примерно на 450 километрах республиканских автодорог. В целом в государственную дорожную сеть в этом году запланированы капитальные вложения в размере 163 миллионов евро, в том числе 47 миллионов евро прогнозируемого финансирования из Европейского Союза.
Из 450 километров республиканских дорог, которые будут отремонтированы в этом году, 193 километра будут покрыты асфальтобетоном, 123 километра будут восстановлены, а 67 километров гравийных дорог будут обновлены дважды. Всего будет построено 24 километра пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Пять мостов будут восстановлены.
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