Польша заявила о задержании заказчика нападения на соратника Навального в Вильнюсе. И связала его с Россией

«Леонид успел заметить одного, его жене кажется, что в последний момент из окна она увидела двоих», — говорила изданию «Агентство» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (и издания, и Ярмыш также в реестре «иноагентов»).

Ярмыш предполагала, что целью нападавших было не напугать Волкова, а как минимум серьезно его покалечить. «Судя по жестокости атаки, планировать они [нападавшие] могли что угодно, — говорила она. — Били по ноге они потому, что до нее они могли дотянуться. И при этом еще и сломали руку. Непохоже, что у них не было цели нанести серьезные повреждения».

Сам Волков называл нападение на него «очевидным, типичным, характерным бандитским приветом от Путина из „бандитского Петербурга“».

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Волкова, говорил журналистам: «Мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве».

Президент Литвы допускал, что на Волкова могли напасть в Вильнюсе под влиянием Кремля, сообщало Литовское национальное радио и телевидение.

«Нет сомнений, что такие вещи планируются заранее, — рассуждал Науседа. — Понятно, что такие вещи планируются, и мы не должны удивляться. Но я хочу четко заявить, что службы дадут оценку, проведут расследование и, я надеюсь, найдут виновных. Путину я могу сказать только одно — здесь вас никто не боится».