Россия разместила на границе с Финляндией гиперзвуковые ракеты

Минобороны РФ поставила на боевое дежурство в российской Карелии отдельную ракетную бригаду, на вооружении которой стоят оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Об этом 19 апреля со ссылкой на источники в армии сообщают российские СМИ.