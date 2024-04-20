Россия разместила на границе с Финляндией гиперзвуковые ракеты

Российские СМИ сообщают о развертывании на cеверо-западе РФ ракетной бригады, вооруженной комплексами "Искандер-М", сообщает Rus.Postimees.
Минобороны РФ поставила на боевое дежурство в российской Карелии отдельную ракетную бригаду, на вооружении которой стоят оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Об этом 19 апреля со ссылкой на источники в армии сообщают российские СМИ.
"Новое соединение вошло в состав недавно созданного Ленинградского военного округа (ЛенВО) наряду с двумя армейскими корпусами: 11-м, части которого расположены в Калининградской области, и 14-м, дислоцирующимся в Мурманской области", - уточняет российская пропаганда.