"Она выглядела как мертвец". В Сигулде пожарные из горящей квартиры вынесли женщину

Загоревшаяся квартира находилась на третьем этаже, в ней жила женщина с довольно опасными привычками курения.

"Ну она жила и живет так, как есть - ее увезли в больницу. Ну, вот, она там лежала, ее несли. Я думаю, ужас, она выглядит как мертвец, но живая, живая она была", - рассказала соседка.

"Пожарные констатировали пожар на третьем этаже. Двери были большими, металлическими, попасть в квартиру было нельзя. Когда забрались в квартиру при помощи лестницы, было констатировало, что в квартире лежала женщина в сознании. Двери открыли изнутри, и женщина была доставлена медикам", - рассказал сотрудник Пожарно-спасательной службы.

Пострадавшая серьезных травм не получила. Отмечается, что квартира вспыхнула после того, когда непотушенные окурки подожгли бытовые вещи.

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