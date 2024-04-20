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"Она выглядела как мертвец". В Сигулде пожарные из горящей квартиры вынесли женщину

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Пожар. Иллюстративное фото.
Пожар. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Вечером в четверг, 18 апреля, в одной из квартир в многоквартирном доме в Сигулде произошел пожар. Прибыв на место происшествия, пожарные выбили закрытое окно квартиры, чтобы спасти проживающую там женщину, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Загоревшаяся квартира находилась на третьем этаже, в ней жила женщина с довольно опасными привычками курения.

"Ну она жила и живет так, как есть - ее увезли в больницу. Ну, вот, она там лежала, ее несли. Я думаю, ужас, она выглядит как мертвец, но живая, живая она была", - рассказала соседка.

"Пожарные констатировали пожар на третьем этаже. Двери были большими, металлическими, попасть в квартиру было нельзя. Когда забрались в квартиру при помощи лестницы, было констатировало, что в квартире лежала женщина в сознании. Двери открыли изнутри, и женщина была доставлена медикам", - рассказал сотрудник Пожарно-спасательной службы.

Пострадавшая серьезных травм не получила. Отмечается, что квартира вспыхнула после того, когда непотушенные окурки подожгли бытовые вещи.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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