Трагедия в небе: на борту самолета Ryanair умер 35-летний пассажир

Джузеппе Стило вылетел с женой рейсом FR8780 из Турина в Ламецию-Терме в среду утром. Во время полета мужчине стало плохо, и ему оказали медицинскую помощь два компетентных пассажира.

Спасти его жизнь пытались и члены экипажа. В это время самолет развернулся и вернулся в Турин.

Самолет приземлился в аэропорту Турина через 35 минут после взлета. Врачи бросились на борт самолета, но вскоре констатировали смерть пассажира.

Как сообщает Torino Today, беременная жена скончавшегося узнала о смерти возлюбленного только после приземления в Турине. Пребывающую в шоковом состоянии женщину доставили в ближайшую больницу.

Только в январе рейс Ryanair был вынужден совершить экстренную посадку, когда на борту умер пассажир из Великобритании. Пассажира реанимировали, но в конечном итоге была констатирована его смерть. Трагедия произошла во время рейса из Малаги в Манчестер.

Аварийная посадка была сделана во Франции, пишет The Mirror. Насколько известно, в результате инцидента один пассажир потерял сознание, а дети на борту были сбиты с толку и встревожены.

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