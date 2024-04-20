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Утром в субботу на Саркандаугаве загорелась куча металлолома

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Утром в субботу на Саркандаугаве загорелась куча металлолома
Утром в субботу на Саркандаугаве загорелась куча металлолома Фото: Ekrānšāviņš no "Twitter"/@breakinglv

Ранним утром в субботу, 20 апреля, в 4:45 был получен вызов на улицу Твайка в Риге, где на территории предприятия горела куча металлолома на площади 600 квадратных метров, сообщили порталу TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 8:10 распространение пожара было ограничено, в работах по тушению принимала участие и техника предприятия. Были привлечены и сотрудники Государственной службы среды. Работы на месте происшествия продолжаются.

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