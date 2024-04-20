Утром в субботу на Саркандаугаве загорелась куча металлолома

Ранним утром в субботу, 20 апреля, в 4:45 был получен вызов на улицу Твайка в Риге, где на территории предприятия горела куча металлолома на площади 600 квадратных метров, сообщили порталу TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).