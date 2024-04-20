Сб, 20.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

"Я не могла дышать". Женщина едва не умерла, пытаясь вылечить рак соковой диетой

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Бывшая модель Ирен Стойнова, у которой в 2021 году был диагностирован рак в тяжелой форме
Бывшая модель Ирен Стойнова, у которой в 2021 году был диагностирован рак в тяжелой форме Фото: Ekrānuzņēmums no "YouTube" video.

Бывшая модель Ирен Стойнова, у которой в 2021 году был диагностирован рак в тяжелой форме, была убеждена, что ее болезнь можно вылечить с помощью соковой диеты. Пройдя "сквозь ад и обратно", сейчас она призывает других верить в традиционные методы медицины и предостерегает от попыток полагаться на распространенные в Интернете альтернативные методы лечения, сообщает портал The Independent.

В июне 2021 года у Ирен диагностировали неходжкинскую лимфому. Врачи убеждали Ирину использовать традиционные методы лечения рака, но она от них отказалась.

Бывшая модель сказала, что искала в Интернете альтернативы вместо химиотерапии. Ее внимание привлек мужчина с сотнями тысяч подписчиков в социальных сетях, который утверждал, что человеческое тело может "исцелить себя" путем радикального изменения образа жизни и диеты.

Стойнова следовала различным диетам и комплексной терапии в течение двух с половиной лет, в результате чего ее тело ослабло, а в легких накопилась жидкость.

В мае прошлого года ее доставили в больницу Фримли-Парк, где врачи сказали, что она была на грани смерти.

Врач Ирен Клэр Рис призвала женщину положиться на традиционную медицину, поскольку ее рак уже перешел на третью стадию.

Ирен в больнице
Ирен в больнице Фото: Ekrānuzņēmums no "YouTube" video.

Стойнова продолжала отказываться еще несколько дней, пока наконец не согласилась на химиотерапию. Она провела 50 дней в отделении неотложной помощи больницы. Ирен объясняет, что когда ей впервые поставили диагноз, она решила отказаться от традиционного лечения, потому что прочитала в Интернете, что "многие врачи и профессора говорят об альтернативной терапии и ее успехе".

39-летняя женщина придерживалась соковой диеты в течение двух с половиной лет, но также пробовала освежающую диету, нерегулярное голодание, а также различные настои трав и чая.

Говоря о своем диагнозе, она рассказала информационному агентству PA: "Я разваливалась на части, весь мир разваливался вокруг меня, и я чувствовала себя совершенно одинокой".

Она не скрывает, что неоднократно получала рекомендации начать химиотерапию, но в поисках альтернативного решения и советов по лечению предпочитала интернет-"гуру".

"С этого все началось. Я нашла человека из Америки, у которого были миллионы подписчиков и который говорил о холистическом лечении", - сказала она.

"У него был подкаст, в котором он брал интервью у очень опытных врачей и профессоров, которые говорили о холистическом лечении, и они называли традиционное лечение "жестоким и неприемлемым". В подкасте возникло мнение, что люди, соглашающиеся на химиотерапию, "ленивы" и не хотят прилагать усилия для выздоровления холистическими методами лечения".

Стойнова продолжила: "У этого человека также есть три или четыре книги о том, как лечить рак холистическими методами - как готовить салаты, использовать разные травы, готовить соки, соблюдать нерегулярное голодание. У всего этого было так много сторонников, так много людей, которые этим занимались. Я потратил 2000 фунтов на соковыжималки — одну для смузи, одну для моркови, одну для цитрусовых и одну для всего остального. Я тратила два-три часа в день на приготовление соков на следующий день. Я была фанатиком с повязкой на глазах".

После этого опыта, размышляя о своих действиях, она заключает: "Я не остановилась, когда должна была. Я была настолько слаба, у меня не было сна, и у меня были галлюцинации. У меня даже не было сил открыть дверь разносчикам еды. Я не могла дышать, потому что в легких была жидкость. Благодаря диете я потеряла около 20 килограммов".

Ирен госпитализировали в мае 2023 года, но даже необходимость интенсивного стационарного лечения не стала достаточно четким сигналом к ​​прекращению попыток лечения рака альтернативными методами. Наконец женщину удалось убедить, и через 10 дней она согласилась начать химиотерапию.

Доктор Рис, гематолог из Фримли, сказала: "С момента госпитализации Ирен прошло около 10 дней, прежде чем она согласилась начать химиотерапию. И за это время у нас произошли очень мучительные и разочаровывающие разговоры. Примерно через пять дней после того, как Ирен поступила в больницу, я искренне думала, что она откажется и умрет в самом ближайшем будущем".

Стойнова, которая в настоящее время выздоравливает, добавила: "Сейчас я говорю людям, что побочные эффекты химиотерапии — ничто по сравнению с побочными эффектами, которые я испытала, когда пробовала холистическое лечение.

Ирен после интенсивного стационарного лечения.
Ирен после интенсивного стационарного лечения. Фото: Ekrānuzņēmums no "YouTube" video.

"В Instagram, Facebook или даже Google миллионы людей заявляют, что вылечили рак холистическими методами - с помощью органической моркови, петрушки и сельдерея. Я думаю, это здорово, что у нас есть убеждения и ценности, но также здорово, если они подкреплены наукой, и, пожалуйста, не игнорируйте своих врачей. Я игнорировала врачей и все, что связано с традиционной медициной, и из-за этого чуть не умерла".

"Если у вас рак, вам нужно что-то гораздо более сильное, чем органический морковный сок и стебли сельдерея", - заключает она.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх