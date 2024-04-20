"Я не могла дышать". Женщина едва не умерла, пытаясь вылечить рак соковой диетой

После этого опыта, размышляя о своих действиях, она заключает: "Я не остановилась, когда должна была. Я была настолько слаба, у меня не было сна, и у меня были галлюцинации. У меня даже не было сил открыть дверь разносчикам еды. Я не могла дышать, потому что в легких была жидкость. Благодаря диете я потеряла около 20 килограммов".

Ирен госпитализировали в мае 2023 года, но даже необходимость интенсивного стационарного лечения не стала достаточно четким сигналом к ​​прекращению попыток лечения рака альтернативными методами. Наконец женщину удалось убедить, и через 10 дней она согласилась начать химиотерапию.

Доктор Рис, гематолог из Фримли, сказала: "С момента госпитализации Ирен прошло около 10 дней, прежде чем она согласилась начать химиотерапию. И за это время у нас произошли очень мучительные и разочаровывающие разговоры. Примерно через пять дней после того, как Ирен поступила в больницу, я искренне думала, что она откажется и умрет в самом ближайшем будущем".

Стойнова, которая в настоящее время выздоравливает, добавила: "Сейчас я говорю людям, что побочные эффекты химиотерапии — ничто по сравнению с побочными эффектами, которые я испытала, когда пробовала холистическое лечение.

Ирен после интенсивного стационарного лечения. Фото: Ekrānuzņēmums no "YouTube" video.

"В Instagram, Facebook или даже Google миллионы людей заявляют, что вылечили рак холистическими методами - с помощью органической моркови, петрушки и сельдерея. Я думаю, это здорово, что у нас есть убеждения и ценности, но также здорово, если они подкреплены наукой, и, пожалуйста, не игнорируйте своих врачей. Я игнорировала врачей и все, что связано с традиционной медициной, и из-за этого чуть не умерла".

"Если у вас рак, вам нужно что-то гораздо более сильное, чем органический морковный сок и стебли сельдерея", - заключает она.

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