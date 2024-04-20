"Я не могла дышать". Женщина едва не умерла, пытаясь вылечить рак соковой диетой

Бывшая модель Ирен Стойнова, у которой в 2021 году был диагностирован рак в тяжелой форме, была убеждена, что ее болезнь можно вылечить с помощью соковой диеты. Пройдя "сквозь ад и обратно", сейчас она призывает других верить в традиционные методы медицины и предостерегает от попыток полагаться на распространенные в Интернете альтернативные методы лечения, сообщает портал The Independent.
В июне 2021 года у Ирен диагностировали неходжкинскую лимфому. Врачи убеждали Ирину использовать традиционные методы лечения рака, но она от них отказалась.
Бывшая модель сказала, что искала в Интернете альтернативы вместо химиотерапии. Ее внимание привлек мужчина с сотнями тысяч подписчиков в социальных сетях, который утверждал, что человеческое тело может "исцелить себя" путем радикального изменения образа жизни и диеты.
Стойнова следовала различным диетам и комплексной терапии в течение двух с половиной лет, в результате чего ее тело ослабло, а в легких накопилась жидкость.
В мае прошлого года ее доставили в больницу Фримли-Парк, где врачи сказали, что она была на грани смерти.
Врач Ирен Клэр Рис призвала женщину положиться на традиционную медицину, поскольку ее рак уже перешел на третью стадию.
Стойнова продолжала отказываться еще несколько дней, пока наконец не согласилась на химиотерапию. Она провела 50 дней в отделении неотложной помощи больницы. Ирен объясняет, что когда ей впервые поставили диагноз, она решила отказаться от традиционного лечения, потому что прочитала в Интернете, что "многие врачи и профессора говорят об альтернативной терапии и ее успехе".
39-летняя женщина придерживалась соковой диеты в течение двух с половиной лет, но также пробовала освежающую диету, нерегулярное голодание, а также различные настои трав и чая.
Говоря о своем диагнозе, она рассказала информационному агентству PA: "Я разваливалась на части, весь мир разваливался вокруг меня, и я чувствовала себя совершенно одинокой".
Она не скрывает, что неоднократно получала рекомендации начать химиотерапию, но в поисках альтернативного решения и советов по лечению предпочитала интернет-"гуру".
"С этого все началось. Я нашла человека из Америки, у которого были миллионы подписчиков и который говорил о холистическом лечении", - сказала она.
"У него был подкаст, в котором он брал интервью у очень опытных врачей и профессоров, которые говорили о холистическом лечении, и они называли традиционное лечение "жестоким и неприемлемым". В подкасте возникло мнение, что люди, соглашающиеся на химиотерапию, "ленивы" и не хотят прилагать усилия для выздоровления холистическими методами лечения".
Стойнова продолжила: "У этого человека также есть три или четыре книги о том, как лечить рак холистическими методами - как готовить салаты, использовать разные травы, готовить соки, соблюдать нерегулярное голодание. У всего этого было так много сторонников, так много людей, которые этим занимались. Я потратил 2000 фунтов на соковыжималки — одну для смузи, одну для моркови, одну для цитрусовых и одну для всего остального. Я тратила два-три часа в день на приготовление соков на следующий день. Я была фанатиком с повязкой на глазах".
После этого опыта, размышляя о своих действиях, она заключает: "Я не остановилась, когда должна была. Я была настолько слаба, у меня не было сна, и у меня были галлюцинации. У меня даже не было сил открыть дверь разносчикам еды. Я не могла дышать, потому что в легких была жидкость. Благодаря диете я потеряла около 20 килограммов".
Ирен госпитализировали в мае 2023 года, но даже необходимость интенсивного стационарного лечения не стала достаточно четким сигналом к прекращению попыток лечения рака альтернативными методами. Наконец женщину удалось убедить, и через 10 дней она согласилась начать химиотерапию.
Доктор Рис, гематолог из Фримли, сказала: "С момента госпитализации Ирен прошло около 10 дней, прежде чем она согласилась начать химиотерапию. И за это время у нас произошли очень мучительные и разочаровывающие разговоры. Примерно через пять дней после того, как Ирен поступила в больницу, я искренне думала, что она откажется и умрет в самом ближайшем будущем".
Стойнова, которая в настоящее время выздоравливает, добавила: "Сейчас я говорю людям, что побочные эффекты химиотерапии — ничто по сравнению с побочными эффектами, которые я испытала, когда пробовала холистическое лечение.
"В Instagram, Facebook или даже Google миллионы людей заявляют, что вылечили рак холистическими методами - с помощью органической моркови, петрушки и сельдерея. Я думаю, это здорово, что у нас есть убеждения и ценности, но также здорово, если они подкреплены наукой, и, пожалуйста, не игнорируйте своих врачей. Я игнорировала врачей и все, что связано с традиционной медициной, и из-за этого чуть не умерла".
"Если у вас рак, вам нужно что-то гораздо более сильное, чем органический морковный сок и стебли сельдерея", - заключает она.
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