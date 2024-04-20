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СМИ: В Украине убит американец, сражавшийся на стороне РФ

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В Донецкой области Украины погиб американский прокремлевский боец ​​Рассел Бентли, сообщает The Kiev Independent.
В Донецкой области Украины погиб американский прокремлевский боец ​​Рассел Бентли, сообщает The Kiev Independent. Фото: NEXTA/"X"

В Донецкой области Украины погиб американский прокремлевский боец ​​Рассел Бентли, воевавший в Украине на стороне России с 2014 года. Ранее Бентли считался пропавшим без вести, сообщает украинское издание The Kiev Independent.

Кремлевский пропагандист Маргарита Симоньян сообщила о смерти Бентли 19 апреля. Дополнительной информации об обстоятельствах его смерти Симоньян не раскрыла, и эта информация не подтверждена независимыми источниками.

64-летний Бентли ранее служил в вооруженных силах США и активно поддерживал российские оккупационные силы в Украине.

8 апреля 2024 года он был объявлен пропавшим без вести оккупационными "властями" Донецкой области, после того как ВСУ обстреляли часть оккупированных территорий.

Жена Бентли рассказала прокремлевскому Telegram-каналу Mash, что он пошел проверить, нужна ли помощь жителям обстрелянного района, и так и не вернулся.

Во время вторжения России в Донбасс в 2014 году Бентли сражался вместе с поддерживаемыми РФ сепаратистскими силами против украинской армии. Он взял прозвище "Техас".

Затем Бентли стал снимать видео для кремлевского пропагандистского канала "Спутник". Ему было предоставлено российское гражданство.

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