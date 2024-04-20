СМИ: В Украине убит американец, сражавшийся на стороне РФ

Кремлевский пропагандист Маргарита Симоньян сообщила о смерти Бентли 19 апреля. Дополнительной информации об обстоятельствах его смерти Симоньян не раскрыла, и эта информация не подтверждена независимыми источниками.

64-летний Бентли ранее служил в вооруженных силах США и активно поддерживал российские оккупационные силы в Украине.

8 апреля 2024 года он был объявлен пропавшим без вести оккупационными "властями" Донецкой области, после того как ВСУ обстреляли часть оккупированных территорий.

Жена Бентли рассказала прокремлевскому Telegram-каналу Mash, что он пошел проверить, нужна ли помощь жителям обстрелянного района, и так и не вернулся.

Во время вторжения России в Донбасс в 2014 году Бентли сражался вместе с поддерживаемыми РФ сепаратистскими силами против украинской армии. Он взял прозвище "Техас".

Затем Бентли стал снимать видео для кремлевского пропагандистского канала "Спутник". Ему было предоставлено российское гражданство.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!