СМИ: Оружие из США прибудет в Украину через неделю после одобрения помощи Конгрессом

Указывается, что в эти выходные нижняя палата Конгресса - Палата представителей - должна рассмотреть законопроект о помощи Украине, предложенный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Если он будет принят, на следующей неделе документ будет рассмотрен Сенатом, где обещают не затягивать с его принятием. Если его одобрит и Сенат, останется только получить подпись Байдена, который также поддержал этот документ.

Ранее источники в Пентагоне сообщили СМИ, что американские военные уже приступили к сборке новой партии вооружения для Украины, которая будет передана, как только Конгресс даст согласие.

После принятия закона о помощи Украине "пройдет меньше недели, прежде чем часть вооружения попадет на поле боя", заверил издание один из собеседников.

Что именно войдет в первую партию оружия и в каком количестве пока не известно. The Washington Post предполагает, что там точно окажутся 155-миллиметровые боеприпасы для артиллерии и ракет "средней дальности". Украина также, вероятно, получит дополнительное оборудование ПВО, в частности зенитные ракеты.

Ожидается, что Палата представителей рассмотрит новый законопроект о военной помощи Украине в субботу, 20 апреля - впервые за более чем полгода. По мнению Financial Times, существует довольно высокая вероятность того, что документ будет одобрен, хотя голосование еще может быть сорвано потенциальным кандидатом от республиканцев на предстоящих осенью президентских выборах в США Дональдом Трампом, который еще не дал однозначной оценки этому документу.

Верхняя палата Конгресса – Сенат – обещает быстро одобрить законопроект, если он будет успешно принят нижней палатой. Сенаторы также хотят как можно скорее отправить законопроект на подпись Байдену.

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