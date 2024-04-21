"Мои вещи внезапно стали принадлежать другим": житель Эстонии в одночасье лишился и гаража, и его содержимого

Велло и Аста состоят в браке уже 52 года. Они переехали в этот колхозный многоквартирный дом в Пылгасте сорок лет назад. В паре сотен метров располагался их маленьких гараж , построенный во времена колхозов.

Что хранилось в этом гараже? "Были и дорогие вещи. Например, мотоцикл "Ява". Когда-то мне за него предлагали 4000 евро. Еще у меня был подъемник. Точнее, не сам подъемник, а опора от него. Опору больше всего жаль. Сдадут ее на металл за 50 евро, а у меня есть подъемник стоимостью как минимум 5000 евро, который невозможно использовать", - рассказывает Велло.