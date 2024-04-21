Зарплата - 600 €, пожертвование - 1900. KNAB расследует подозрительные переводы партии "Для развития Латвии"

KNAB потребовал вернуть в госбюджет 32 756 евро, но других штрафов не было. Партия использует это, чтобы сказать, что все в порядке. Партия вернула три пожертвования, когда люди жертвовали чужие деньги, но поскольку это не является признанием незаконности, по остальным ведется судебное разбирательство. Партия отказывается говорить о характере пожертвований и происхождении денег. Сопредседатель правления партии Пуце также заявил программе De Facto: "Нет решения, что мы нарушили закон. Мы выиграли судебный процесс по одной важной части решений KNAB".

Спор о толковании закона

Упомянутое Пуце решение Верховного суда, которое отменяет обязанность по возврату одного незаконного пожертвования, по мнению KNAB, не означает, что происхождение пожертвованных денег также ясно. Донором выступил Станислав Овчаренко, который в 2018 году перевел 5200 евро сначала на свой счет в банкомате, а через день - на счет партии. Он рассказал, что пожертвовал из своего дохода за 2012 год в Беларуси - около 4000 евро, а также из ежемесячных кредитов брата в размере 300-500 евро. Спор в суде шел о том, из насколько старых доходов можно жертвовать. KNAB считает - что с прошлого года, партия - что из еще более ранних.