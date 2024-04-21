Расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) схемы финансирования партии "Для развития Латвии" побудили бюро задуматься об ужесточении правовых норм. К примеру, KNAB предлагает снизить порог незаконно пожертвованных денег, за которые наступает уголовная ответственность. Однако в парламенте однозначной поддержки изменений нет. Как сообщает программа Латвийского телевидения De Facto, в Минюсте долгое время лежало предложение о поправках, хотя оно было подготовлено еще в начале года. Теперь процесс внесения поправок может начаться.
Зарплата - 600 €, пожертвование - 1900. KNAB расследует подозрительные переводы партии "Для развития Латвии"
Суть предложения KNAB - снизить порог незаконных пожертвований, установленный законом, с 50 минимальных зарплат до десяти. В настоящее время это будет 7000 вместо 35 000 евро.
Поправки застряли
Поправки еще с середины прошлого года обсуждались в Минюсте, окончательная редакция также была согласована в начале этого года. Но когда в феврале Министерство юстиции направило в Сейм ряд предложений по изменениям Уголовного закона, предложений KNAB среди них не было.
"Я не знал, что такой вопрос стоит на повестке дня Минюста, и если бы KNAB направил письмо [в Юридическую комиссию], то мы бы уже точно об этом говорили. Я в принципе узнал об этом вопросе благодаря вам", - рассказал передаче председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин. По его мнению, такие изменения поддержат, возможно, даже при еще более низком предложенном пороге.
В Минюсте теперь поясняют, что не хотели смешивать эти поправки с другими масштабными изменениями, поэтому не отправили их в Сейм, но предложат Юридической комиссии внести его отдельным законопроектом на обсуждение.
Однако поддержка в парламенте неоднозначна. Подобно Юдину, представляющему "Новое Единство", "Прогрессивные" также выражают поддержку ужесточению регулирования, партия даже готовит свои собственные предложения.
В свою очередь, Союз зеленых и крестьян к предложению относится более осторожно. Председатель фракции Харийс Рокпелнис сказал: "В первую очередь нашу фракцию немного беспокоит, не криминализируется ли в стране слишком много вещей. Ясно, что с беззакониями надо бороться. Но мне трудно сказать, не является ли это причиной того, что наши правоохранительные органы в том или ином случае не справляются со своими задачами".
Расходятся мнения и в оппозиции. Партия "Стабильности!" к изменениям относится, скорее, скептически, "Объединенный список" готов к обсуждению, а Нацобъединение, скорее, благосклонно, особенно учитывая значительную долю государственного финансирования. "Если есть нарушения в этой сфере, должны быть адекватные наказания. В противном случае шаг по увеличению госфинансирования станет менее логичным, если проблема не будет решена полностью", - заявил председатель фракции НО Райвис Дзинтарс.
Пожертвования подозрительны, штрафы отсутствуют
Предложение о внесении поправок появилось после расследования KNAB по делу о пожертвованиях партии "Для развития Латвии". В материалах, которые получил в ходе расследования и описал центр журналистских расследований Re:Baltica, описано несколько случаев, ставящих под сомнение законность пожертвований.
Так, один из пожертвователей получал зарплату в размере 600 евро, а партии пожертвовал 1900 евро. Другой пожертвовал партии 3000 евро по просьбе некого Олега, фамилии которого пожертвователь не знал. Третий пожертвовал партии 1000 евро, подаренные матерью, потому что "пропала необходимость". Среди людей, которые давали деньги с целью их пожертвования другими лицами, в свидетельствах называли заметных представителей партии - Юриса Пуце, Эдгара Яунупса, Артура Тома Плешса.
KNAB потребовал вернуть в госбюджет 32 756 евро, но других штрафов не было. Партия использует это, чтобы сказать, что все в порядке. Партия вернула три пожертвования, когда люди жертвовали чужие деньги, но поскольку это не является признанием незаконности, по остальным ведется судебное разбирательство. Партия отказывается говорить о характере пожертвований и происхождении денег. Сопредседатель правления партии Пуце также заявил программе De Facto: "Нет решения, что мы нарушили закон. Мы выиграли судебный процесс по одной важной части решений KNAB".
Спор о толковании закона
Упомянутое Пуце решение Верховного суда, которое отменяет обязанность по возврату одного незаконного пожертвования, по мнению KNAB, не означает, что происхождение пожертвованных денег также ясно. Донором выступил Станислав Овчаренко, который в 2018 году перевел 5200 евро сначала на свой счет в банкомате, а через день - на счет партии. Он рассказал, что пожертвовал из своего дохода за 2012 год в Беларуси - около 4000 евро, а также из ежемесячных кредитов брата в размере 300-500 евро. Спор в суде шел о том, из насколько старых доходов можно жертвовать. KNAB считает - что с прошлого года, партия - что из еще более ранних.
Суд выяснил, что авторы законопроекта хотели установить ограничение в один год, что подтверждается тогдашней аннотацией, но в самом законе это не было зафиксировано. "Сенат не ставит под сомнение намерение составителей законопроекта, которое они включили в аннотацию к законопроекту. Однако принятая законодателем правовая норма является общеобязательной", - говорится в решении.
KNAB: действующие нормы не препятствуют схемам
По мнению KNAB, есть несколько причин, по которым были пропущены более серьезные наказания и оценка источников денег - административный процесс имел срок исковой давности - два года, а для уголовной ответственности должен быть доказан еще и уже упомянутый порог - что незаконное финансирование партии осуществлялось в размере не менее 50 минимальных месячных зарплат и что оно поступало из одного и того же источника.
KNAB видел много подозрительных жертвователей, были свидетельства, что некоторые из них были лишь посредниками, выше которых находились дарители денег, однако никто из них не "жертвовал" больше, чем установленный законом порог. Такие пирамиды могут простираться выше, достигая в конце концов обладателя большого кошелька, но KNAB не доказал дальнейшие этапы пирамиды.
В любом случае, по мнению KNAB, нынешний порог незаконного пожертвования слишком велик и не мешает человеку участвовать в схеме. "Надо сказать, что среди партий тоже много хороших юристов, которые следят за различными поправками. Думаю, что люди, которые совершают эти беззакония, следят за тем, чтобы эти суммы не были нарушены", - говорит Инета Цируле, замглавы KNAB по вопросам следственной деятельности.
Независимо от того, годовой это доход или пятилетний, самым важным является вопрос происхождения самих денег. KNAB направил информацию о жертвователях "Для развития Латвии", доходы которых явно не соответствуют сумме пожертвований, также в Службу государственных доходов.
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