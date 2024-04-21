Парк Кемери "украшают" трупы лошадей и коров. Владелец пытается убедить, что они - "дикие"

Дикие или все же содержащиеся человеком животные? Уход за несколькими сотнями быков Хека и польских коников в Национальном парке Кемери не соответствует всем нормативным актам. В прошлом году владелец животных был оштрафован Продовольственно-ветеринарной службой, а полиция возбудила уголовный процесс, сообщает программа De Facto Латвийского телевидения.
В парке заметны трупы животных, а несколько человек стали очевидцами их страданий. Владелец лошадей и быков Хека хочет создать исключительную ситуацию и избежать обязанности выполнять ряд требований в отношении животных. Против этого категорически выступают ответственные органы, подчеркивая, что животные не считаются дикими.
"Там нет груд трупов животных", - говорит руководитель ассоциации "Фонд Национального парка Кемери" Андис Лиепа. De Facto убедилась - это неправда, ведь их видно в полях.
Животные принадлежат Фонду Национального парка Кемери, который был основан бывшими сотрудниками парка. Департамент охраны природы заключил с фондом договор аренды земли на управление 466 га в парке.
Очевидцы же зафиксировали, как животные умирали долго и в мучениях. Около месяца назад на этих лугах была замечена лошадь, которая время от времени пыталась встать, но ей это не удавалось. "Я осматривал природу через бинокль и решил, что на опушке леса лежит валун. Но внезапно он пошевелился. Подойдя ближе, я понял, что это лошадь. Это происходило три дня подряд", - говорит фермер из соседнего района Алдис Степанович.
Прошлым летом Алиса, посетительница парка, которая была на лугах Дундуру со своей подругой и детьми, заметила серьезно раненую корову. "Мы подъехали и пришли к выводу, что она не может идти, хромает. Еще у нее было отверстие в вымени диаметром около 25 сантиметров. Честно говоря, я не очень понимаю, как она вообще могла стоять или двигаться. Мы позвонили в несколько учреждений", - рассказывает Алиса.
О случившемся женщина сообщила в Продовольственно-ветеринарную службу, которая провела экстренную проверку места нахождения животных. Служба выявила не только несоблюдение санитарных требований по уходу за больными и травмированными животными, но и проблемы в обращении с тушами погибших животных, а также несоответствия в идентификации и регистрации животных. Хозяина оштрафовали. В прошлом году сотрудники службы трижды осматривали животных фонда, в этом году заявок не поступало.
"Сейчас все зависит от хозяев животных, в том числе владельцев природных парков, ведь за животными, которых они туда искусственно завезли много лет назад, до сих пор приходится ухаживать, как и за всеми сельскохозяйственными животными. Насколько мне известно, Фонд Кемери был оштрафован за то, что не идентифицировал и не сообщил об этих животных. Но, как я уже говорила, к ним точно такие же требования, как к сельскохозяйственным животным, как к скоту, содержащемуся в сараях", - говорит Рудите Берзиня, представитель PVD.
"Должны отреагировать все участвующие стороны, чтобы как можно быстрее договориться и понять, что делать", - рассказал передаче охотник и наблюдатель за природой Ивар Лодиньш.
Лиепа не дает четкого ответа относительно того, как и насколько регулярно он осматривает животных. В основном обращают внимание на то, чтобы те не выходили за пределы огороженной территории. Зимой животных подкармливают. Договора с ветеринаром у Лиепы нет, но при необходимости специалиста вызывают. Что происходит с больными и травмированными животными - однозначного ответа тоже нет. Умерших животных оставляют в поле, оттаскивая дальше от глаз туристов.
"Когда старая лошадь не могла встать, поступила жалоба, что ничего не делается. Когда ее ликвидировали, пожаловались, что ликвидировали", - говорит Лиепа, указывая, что жалующиеся противоречат друг другу.
В декабре прошлого года в Земгальское управление Госполиции поступило сообщение о, возможно, подстреленной лошади на полях Дундуру. Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Поскольку расследование все еще продолжается, полиция не разглашает дополнительную информацию.
Целью соглашения, подписанного Департаментом охраны природы и возглавляемым Лиепой фондом, является сохранение естественных лугов и предотвращение их зарастания в результате выпаса скота. По данным Службы поддержки села за управление биологически ценными лугами за последние пять лет фонд получил в общей сложности 523,8 тысячи евро в виде вспомогательных выплат, или около ста тысяч в год.
На лугах Кемери за двадцать лет количество животных выросло с нескольких десятков до нескольких сотен. Сейчас Департамент охраны природы указывает, что животных уже слишком много для успешного управления лугами, поэтому надо подумать и о том, как сократить поголовье.
"Всегда сложно назвать точную цифру - животные умирают, рождаются. Это число меняется, и уследить за таким большим количеством сложно. Но я делаю это регулярно. В настоящее время здесь сто быков Хека и чуть менее сотни коников в дикой природе", - говорит Лиепа.
И Департамент охраны природы, и Министерство сельского хозяйства выступают против присвоения им статуса диких животных. Они указывают, что животные были отобраны и содержатся людьми. Европейский союз ни одной стране не разрешил включать быков Хека в категорию диких животных. И к ним предъявляются те же требования, что и к другим животным, содержащимся человеком. Из слов Лиепы становится понятно, что он хотел бы изменить статус животных на "дикие", что, по его словам, не потребует от него регистрировать их, проводить анализы, лечить, а также заниматься погибшими животными.
"Сейчас на ограниченных территориях содержатся дикие животные (кабаны, олени и др.), а в зоопарках можно увидеть представителей различных диких видов, но и эти животные согласно законному определению являются животными, которые содержатся людьми, что налагает на их хозяев обязанности", - рассказали передаче в Минсельхозе.
С просьбой об изменениях обратились несколько владельцев животных. Однако ни Департамент охраны природы, ни Министерство сельского хозяйства не дают согласия. Подобные исключения не были сделаны и в других странах Евросоюза.
В министерстве подчеркивают, что несоблюдение правил ЕС может негативно повлиять на весь сельскохозяйственный сектор, особенно на перемещение животных и продуктов их переработки внутри государств-членов. Поэтому правильным направлением будет поиск возможностей, чтобы владельцы животных соблюдали наложенные обязательства. Подобные дискуссии велись и раньше, но безуспешно.
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