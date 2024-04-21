Парк Кемери "украшают" трупы лошадей и коров. Владелец пытается убедить, что они - "дикие"

На лугах Кемери за двадцать лет количество животных выросло с нескольких десятков до нескольких сотен. Сейчас Департамент охраны природы указывает, что животных уже слишком много для успешного управления лугами, поэтому надо подумать и о том, как сократить поголовье.

"Всегда сложно назвать точную цифру - животные умирают, рождаются. Это число меняется, и уследить за таким большим количеством сложно. Но я делаю это регулярно. В настоящее время здесь сто быков Хека и чуть менее сотни коников в дикой природе", - говорит Лиепа.

И Департамент охраны природы, и Министерство сельского хозяйства выступают против присвоения им статуса диких животных. Они указывают, что животные были отобраны и содержатся людьми. Европейский союз ни одной стране не разрешил включать быков Хека в категорию диких животных. И к ним предъявляются те же требования, что и к другим животным, содержащимся человеком. Из слов Лиепы становится понятно, что он хотел бы изменить статус животных на "дикие", что, по его словам, не потребует от него регистрировать их, проводить анализы, лечить, а также заниматься погибшими животными.

"Сейчас на ограниченных территориях содержатся дикие животные (кабаны, олени и др.), а в зоопарках можно увидеть представителей различных диких видов, но и эти животные согласно законному определению являются животными, которые содержатся людьми, что налагает на их хозяев обязанности", - рассказали передаче в Минсельхозе.

С просьбой об изменениях обратились несколько владельцев животных. Однако ни Департамент охраны природы, ни Министерство сельского хозяйства не дают согласия. Подобные исключения не были сделаны и в других странах Евросоюза.

В министерстве подчеркивают, что несоблюдение правил ЕС может негативно повлиять на весь сельскохозяйственный сектор, особенно на перемещение животных и продуктов их переработки внутри государств-членов. Поэтому правильным направлением будет поиск возможностей, чтобы владельцы животных соблюдали наложенные обязательства. Подобные дискуссии велись и раньше, но безуспешно.

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