Пн, 22.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Зарплата и компенсации: сколько на самом деле получают члены парламента Эстонии?

Лийна Лакс
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Заседание Рийгикогу.
Заседание Рийгикогу. Фото: Madis Veltman

Членам эстонского парламента Рийгикогу выплачиваются различные компенсации, которые растут такими же темпами, как и зарплата парламентариев, пишет портал Rus.Postimees.

С первого апреля члены Рийгикогу получают зарплаты большего размера и больше льгот. Это суммы, на которые по закону может рассчитывать член Рийгикогу.

Прежде всего, члены Рийгикогу получают зарплату. Брутто-зарплата составляет 5979,95 евро, нетто-зарплата депутатов зависит от того, присоединились ли они к пенсионной ступени и добавлены ли какие-либо другие государственные пособия. Поскольку в Рийгикогу 101 депутат, это означает, что ежемесячные затраты на брутто-зарплату составляют 603 974,95 евро плюс социальный налог в размере 33 процентов и страхование от безработицы.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх