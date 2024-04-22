Зарплата и компенсации: сколько на самом деле получают члены парламента Эстонии?

С первого апреля члены Рийгикогу получают зарплаты большего размера и больше льгот. Это суммы, на которые по закону может рассчитывать член Рийгикогу.

Прежде всего, члены Рийгикогу получают зарплату. Брутто-зарплата составляет 5979,95 евро, нетто-зарплата депутатов зависит от того, присоединились ли они к пенсионной ступени и добавлены ли какие-либо другие государственные пособия. Поскольку в Рийгикогу 101 депутат, это означает, что ежемесячные затраты на брутто-зарплату составляют 603 974,95 евро плюс социальный налог в размере 33 процентов и страхование от безработицы.