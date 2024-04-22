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На нескольких улицах Риги ввели запрет на парковку

rus.tvnet.lv
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Улица Риги
Улица Риги Фото: Īriss Sviklis/LETA

Чтобы быстрее очистить улицы города после зимнего сезона, в Риге с понедельника, 22 апреля, на нескольких улицах введен запрет на парковку, сообщили в Рижской думе.

Запретить парковку планируется на улицах Капселю, Баложу, Марупес, Маза Нометню, Озолциема, Смильгя, Нометню, Волгунтес, Юркалнес, Анниньмуйжас, Олгас и Эрнестинес.

Самоуправление призывает водителей следовать установленным дорожным знакам, чтобы процесс уборки прошел более гладко.

Самоуправление напоминает домовладельцам о необходимости организовать самостоятельный сбор песка, рассыпанного в зимний период во дворах, подъездах, на дорожках частных территорий и лестницах.

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