Восстановлена ​​работа газопровода Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию

Эстонский оператор системы электропередачи Elering сообщил, что согласно плану завершен как ремонт, так и восстановление подводных и береговых коммуникаций с обеих сторон.

"Поврежденный участок Balticconnector расположен на дне моря на глубине примерно 60 метров. Все ремонтные работы осуществлялись с помощью дистанционно управляемых устройств, водолазы в работах не участвовали. С ремонтами было связано более дюжины различных организаций и предприятий.

Если обычно ремонт подобной подводной инфраструктуры занимает год или два, то Balticconnector отремонтировали примерно за семь месяцев.

Сотрудничество с партнерами было в этот раз исключительно эффективным", - сказал директор Elering Тийт Тоомитс.

Использование газопровода возобновится в понедельник, 22 апреля.

Уже сообщалось, что 8 октября был поврежден газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию. В то же время были повреждены кабели связи между Эстонией и Финляндией, а также Эстонией и Швецией.

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила в октябре, что со дна моря был поднят шеститонный якорь, который, по всей видимости, повредил Balticconnector. Якорь принадлежит зарегистрированному в Гонконге судну Newnew Polar Bear, которое в момент повреждения проходило мимо места повреждения.

Balticconnector введен в эксплуатацию в начале 2020 года. Длина подводной части газопровода от Палдиски в Эстонии до Инко в Финляндии составляет 77 километров.

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