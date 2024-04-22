Украина жестко отреагировала на последнее заявление Илона Маска

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление американского миллиардера Илона Маска об отсутствии у Украины стратегии прекращения войны с Россией, сообщает украинское новостное агентство УНИАН.
"Больше всего меня беспокоит то, что нет никакой стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети гибнут в окопах от артиллерии или от пулеметов и снайперов, на минных полях", - написал Маск.
В ответ Подоляк отметил, что когда кто-то из влиятельных людей (тот же Илон Маск) настойчиво говорит об "отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта", приходится вновь задуматься об отсутствии простой логики в современном мире
По его словам, стратегия "достаточно проста" - Россия должна вывести свои войска с территории Украины, тем самым положив конец горячей фазе войны.
Недавно Илон Маск, комментируя войну в Украине, заявил, что Россия как страна-агрессор получит больше территорий, чем имеет сейчас.
Руководитель Tesla заявил, что нападение на большую армию с глубокой обороной, минными полями и более мощной артиллерией было "трагической тратой жизней украинских [солдат]".
Маск также отмечает, что его "рекомендация год назад заключалась в том, чтобы Украина укрепила свои позиции и использовала все свои ресурсы для обороны".
"У России нет шансов захватить всю Украину, поскольку местное сопротивление на западе будет чрезвычайным, но Россия, безусловно, получит больше земли, чем она имеет сегодня", - написал миллиардер в соцсети Х.
"Чем дольше продлится война, тем больше территории захватит Россия, пока не дойдет до Днепра, который трудно преодолеть. Однако, если война продлится достаточно долго, Одесса тоже падет", - рассуждал Маск.
Он указал, что вопрос о том, потеряет ли Украина выход к Черному морю, по-прежнему актуален.
Ранее сообщалось, что члены нижней палаты американского Конгресса одобрили законопроект о выделении Украине военной помощи в размере более 60 млрд долларов. В поддержку законопроекта проголосовали 311 конгрессменов, против - 112, сообщает "Медуза".
Документ предусматривает выделение Украине почти 61 миллиарда долларов. Из этой суммы около 23 млрд предназначены для пополнения американских запасов оружия, 11 млрд - на финансирование операций США в регионе, около 14 млрд - на покупку современных систем вооружения и обороны, а непосредственно на вооружение для Украины - 23,2 млрд долларов.
Документ также обязывает президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, однако глава Белого дома Джо Байден может отложить это решение, если сочтет, что передача ATACMS может навредить интересам нацбезопасности США.
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