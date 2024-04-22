Украина жестко отреагировала на последнее заявление Илона Маска

"Больше всего меня беспокоит то, что нет никакой стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети гибнут в окопах от артиллерии или от пулеметов и снайперов, на минных полях", - написал Маск.

В ответ Подоляк отметил, что когда кто-то из влиятельных людей (тот же Илон Маск) настойчиво говорит об "отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта", приходится вновь задуматься об отсутствии простой логики в современном мире

По его словам, стратегия "достаточно проста" - Россия должна вывести свои войска с территории Украины, тем самым положив конец горячей фазе войны.

Недавно Илон Маск, комментируя войну в Украине, заявил, что Россия как страна-агрессор получит больше территорий, чем имеет сейчас.

Руководитель Tesla заявил, что нападение на большую армию с глубокой обороной, минными полями и более мощной артиллерией было "трагической тратой жизней украинских [солдат]".

Маск также отмечает, что его "рекомендация год назад заключалась в том, чтобы Украина укрепила свои позиции и использовала все свои ресурсы для обороны".