В последнем опросе 38,7% респондентов указали, что делали пожертвования в поддержку Украины или военных беженцев, тогда как в апреле прошлого года такой ответ дали 41,9%, а в 2022 году - 39,2% участников опроса.

Пожертвования сделали 52,4% респондентов-латышей и 19,1% участников опроса других национальностей. По сравнению с опросом, проведенным год назад, доля сделавших пожертвования латышей снизилась на 3,9 процентных пункта, а доля представителей других национальностей - на 2,2 процентных пункта.

Опросы, проведенные за последние три года, также показывают, что молодые люди неизменно являются наиболее активными жертвователями в поддержку Украины и ее народа.

В этом году пожертвования сделали 52,9% жителей Латвии в возрасте от 18 до 24 лет, а в возрасте от 25 до 34 лет - 47,8%. С другой стороны, доля жертвователей в других возрастных группах колеблется от 30% до 38%.

При этом наиболее активными жертвователями являются люди с высшим образованием - 46,8%.

Больше всего пожертвовали в поддержку Украины или беженцев жители Видземе - 46,8% опрошенных. За ними следуют жители Земгале с 41,1% и Рижский район с 41% жертвователей.

За год практически не изменилась доля жителей, отказавшихся от покупки тех или иных товаров либо из-за страны-производителя, либо из-за того, что производитель не прекратил сотрудничество с Россией.

На подобное действие указали 31,8% участников опроса этого года, что на 0,1 процентного пункта больше, чем год назад.

Молодые люди больше склонны отказываться от покупки товаров по политическим мотивам. На это указали 53,8% участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет и 44,4% в возрасте от 25 до 34 лет.

Опрос проводился в апреле 2024 года, в нем приняли участие более 1000 постоянных жителей Латвии.

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