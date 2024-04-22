Вт, 23.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

"У меня была проблема с кокаином": Лева Би-2 о зависимостях и карьере в РФ

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Лева Би-2
Лева Би-2 Фото: Кадр из видео

В интервью Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?" Лева Би-2 (наст. имя - Егор Бортник) объяснил, что они с Шурой совершенно осознанно приняли решение 25 лет назад приехать в Россию и создать успешную группу.

Лева считает, что "место рождения - это просто место рождения": "Я очень скептически отношусь ко всем этим понятиям, как родина, патриотизм и все остальное. Я в это не верю".

"Я всегда ощущал себя чужим везде. Началось это с Беларуси. Потому что я чувствовал себя чужим в детском саду", - признается он. Его выгнали из 9-го класса школы, в итоге Лева оканчивал вечерку.

Но уже в 14 лет музыкант понимал, чего точно хочет от жизни. Тогда он познакомился с ребятами из театральной студии, и это оказало на него огромное влияние. 

В 80-х Лева и Шура открыли для себя не только западную рок-музыку, но и  Ленинградский и Свердловский рок-клубы. "Би-2" принялись работать над своим русскоязычным студийным альбомом и приняли решение поехать в Россию. 

Успех "Би-2" пришелся на "нулевые". Но вместе с успехом в жизнь музыканта пришло много алкоголя и наркотиков:

"Я не был запойным алкоголиком. У меня была проблема с кокаином. Когда мне хотелось выпить, мне хотелось и понюхать.

Это не было всегда, но в какой-то момент я дошел до этой точки. Момент выбора был для меня - или двигаться дальше, или погрузиться в эту бездну безнадеги".

В беседе с Ириной Шихман музыкант не стал скрывать, что большое влияние оказал прошлый продюсер группы. Многие вещи, которые происходили с ним в "нулевых", он помнит с трудом:

"Я вообще до Москвы кокаин не пробовал. Первые пять лет я вообще не помню, что происходило". 

В какой-то момент он бросил пить, потому что понял, что это стало ему мешать. Он не пил 10 лет до происшествия в Таиланде. 

Напомним, 15 июня в рамках мирового тура и в поддержку нового альбома "Аллилуйя" группа "Би-2" выступит в Риге на концертной площадке Wondersala.

Билеты можно приобрести здесь.

Видео: Интервью с Левой Би-2

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх