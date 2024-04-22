"У меня была проблема с кокаином": Лева Би-2 о зависимостях и карьере в РФ

Это не было всегда, но в какой-то момент я дошел до этой точки. Момент выбора был для меня - или двигаться дальше, или погрузиться в эту бездну безнадеги".

В беседе с Ириной Шихман музыкант не стал скрывать, что большое влияние оказал прошлый продюсер группы. Многие вещи, которые происходили с ним в "нулевых", он помнит с трудом:

"Я вообще до Москвы кокаин не пробовал. Первые пять лет я вообще не помню, что происходило".

В какой-то момент он бросил пить, потому что понял, что это стало ему мешать. Он не пил 10 лет до происшествия в Таиланде.

Напомним, 15 июня в рамках мирового тура и в поддержку нового альбома "Аллилуйя" группа "Би-2" выступит в Риге на концертной площадке Wondersala.

Билеты можно приобрести здесь.

Видео: Интервью с Левой Би-2

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!