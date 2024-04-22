Фото ⟩ "Ты сидишь в чистых штанах": жительница России критикует мэра затопленного города

Жительница российского города Орска раскритиковал мэра города Василия Козупицу, упрекнув его в том, что он "сидит в чистых штанах" , а также в том, что у него "сын в Дубае", а пострадавшие от наводнения ходят "без денег", сообщает "Медуза".
На опубликованном видео жительница Орска, обращаясь к мэру, говорит, что никакой помощи она не получила.
Окружающие пытаются ее успокоить, но она говорит, что плохо себя чувствует.
"А вы сидите, у вас все хорошо только! Имейте совесть. Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего! Муж за что погиб? За то, что вот именно, ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае. Не стыдно?", - обращаясь к Козупице, заявила жительница Орска.
Где и когда состоялась эта встреча, не уточняется.
Сам мэр днем ранее заявил, что ежедневно встречается с пострадавшими от наводнения жителями Орска, у которых "много вопросов" и которые "хочу понять, что делать дальше".
Уже сообщалось, что 16 апреля российские власти начали эвакуацию людей из городов и сел Западной Сибири, которым угрожает разрушительное наводнение, охватившее регион и соседний Казахстан.
Галерея: Наводнения в России и Казахстане
Губернатор Тюменской области Александр Мор сообщил, что спасательные службы начали срочную эвакуацию из городов, которые могут быть затоплены.
"Собирайте ценные вещи. Немедленно отправляйтесь в безопасное место, к родственникам или в пункт временного размещения", - написал губернатор в социальных сетях.
В Тюмени уровень воды в реке Ишим местами достиг критической отметки - 808 сантиметров, сообщили местные власти.
В Курганской области уровень воды в реке Тобол за последние сутки поднялся на 111 сантиметров, достигнув 742 сантиметров.
В Оренбургской области, где за последние дни произошло самое сильное наводнение, уровень воды в реке Урал упал, и за последние 24 часа вода отступила примерно из 1000 затопленных домов, сообщили чиновники.
Тем временем городу Орску, где ситуация недавно улучшилась после сильного наводнения на прошлой неделе, снова угрожает наводнение.
Власти Казахстана заявили на прошлой неделе, что более 100 000 человек были эвакуированы из-за повышения уровня воды.
Наводнения были вызваны проливными дождями в сочетании с повышением температуры и усилением таяния снега и льда.
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