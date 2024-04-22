Фото ⟩ "Ты сидишь в чистых штанах": жительница России критикует мэра затопленного города

"А вы сидите, у вас все хорошо только! Имейте совесть. Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего! Муж за что погиб? За то, что вот именно, ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае. Не стыдно?", - обращаясь к Козупице, заявила жительница Орска.