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Путин почти не покидает Кремль и резиденции после "выборов" (1)

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Путин в образе пожилого Брежнева на плакате участников антипутинских протестов накануне инаугурации в 2018 году, когда он преемник Ельцина стал президентом России в четвертый раз. Санкт-Петербург.
Путин в образе пожилого Брежнева на плакате участников антипутинских протестов накануне инаугурации в 2018 году, когда он преемник Ельцина стал президентом России в четвертый раз. Санкт-Петербург. Фото: AFP PHOTO / Olga MALTSEVA

Российский диктатор Владимир Путин после победы на состоявшихся в марте президентских "выборах" вернулся к тому образу жизни, который вел до предвыборной кампании - он практически не покидает Кремль и свои резиденции, заявило независимое российское издание "Агентство", изучая общедоступную повестку дня Путина.

За последние две недели у Путина не было выездных мероприятий.

С начала предвыборной кампании (8 декабря) до 20 апреля Кремль сообщил в общей сложности о ста выездных мероприятиях с участием Путина.

С 17 февраля по 17 марта состоялось 31 мероприятие за пределами Кремля и президентских резиденций.

После "выборов" количество поездок диктатора Путина сократилось в десять раз.

В период с 17 марта по 17 апреля Путин принял участие всего в десяти публичных мероприятиях. Одним из таких мероприятий стал концерт в связи с годовщиной оккупации Крыма, принадлежащего Украине.

По данным Кремля, в последние две недели Путин участвовал в различных встречах по видеосвязи.

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