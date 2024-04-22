За последние две недели у Путина не было выездных мероприятий.

С начала предвыборной кампании (8 декабря) до 20 апреля Кремль сообщил в общей сложности о ста выездных мероприятиях с участием Путина.

С 17 февраля по 17 марта состоялось 31 мероприятие за пределами Кремля и президентских резиденций.

После "выборов" количество поездок диктатора Путина сократилось в десять раз.

В период с 17 марта по 17 апреля Путин принял участие всего в десяти публичных мероприятиях. Одним из таких мероприятий стал концерт в связи с годовщиной оккупации Крыма, принадлежащего Украине.

По данным Кремля, в последние две недели Путин участвовал в различных встречах по видеосвязи.

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