Российский диктатор Владимир Путин после победы на состоявшихся в марте президентских "выборах" вернулся к тому образу жизни, который вел до предвыборной кампании - он практически не покидает Кремль и свои резиденции, заявило независимое российское издание "Агентство", изучая общедоступную повестку дня Путина.
За последние две недели у Путина не было выездных мероприятий.
С начала предвыборной кампании (8 декабря) до 20 апреля Кремль сообщил в общей сложности о ста выездных мероприятиях с участием Путина.
С 17 февраля по 17 марта состоялось 31 мероприятие за пределами Кремля и президентских резиденций.
После "выборов" количество поездок диктатора Путина сократилось в десять раз.
В период с 17 марта по 17 апреля Путин принял участие всего в десяти публичных мероприятиях. Одним из таких мероприятий стал концерт в связи с годовщиной оккупации Крыма, принадлежащего Украине.
По данным Кремля, в последние две недели Путин участвовал в различных встречах по видеосвязи.
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