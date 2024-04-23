Ублюдки, да не те: в кино - новый фильм Гая Ричи, который активно сравнивают с Тарантино

В кинотеатрах Латвии - новый фильм любимого в Восточной Европе режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны". На этот раз, отставив в сторону гангстерское кино, постановщик взялся за другой излюбленный жанр - шпионский боевик, да еще и в декорациях Второй мировой войны. По этой причине фильм стали активно сравнивать с "Бесславными ублюдками" Квентина Тарантино. О том, почему это сравнение не выдерживает никакой критики - в материале автора рубрики "Андрей уже посмотрел!".