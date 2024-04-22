Дело таксиста Сергея Сидорова, обвиняемого в шпионаже в пользу России, начинает затягиваться. На заседании суда в понедельник предполагалось заслушать приглашенного защитой свидетеля, однако тот пропал. Поддержать таксиста в суд пришел печально известный пророссийский активист, сообщает новостная программа телеканала TV3.
Видео ⟩ Обвиняемого в шпионаже таксиста Сидорова в суд приехал поддержать пророссийский активист (3)
Таксист Сидоров прибыл на второе заседание суда вовремя. Но в отличие от предыдущего раза, когда он перед камерой рассказывал, что фотографии с военных объектов в Латвии отправлял некой так называемой антифашистке, чтобы произвести на нее впечатление, теперь был очень немногословен.
На заседание прибыл и пророссийский активист Александр Гильман, который ранее заслужил внимание СМИ во время беспорядков на мероприятиях памяти легионеров 16 марта у памятника Свободы.
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RUS TVNET уже сообщал, что, по версии правоохранительных органов, мужчина от имени преступной организации "Антифашисты Прибалтики" целенаправленно и систематически собирал в Латвии информацию для передачи российским спецслужбам вопреки интересам национальной безопасности страны.
В ходе расследования Служба госбезопасности (VDD) выявила 23 случая шпионажа, совершенного этим человеком. Таксист регулярно передавал "Антифашистам Прибалтики" информацию о личном составе и технике вооруженных сил Латвии и стран-союзников, о стратегически важных объектах на территории Латвии, о латвийских компаниях, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии.
Доступ к информации мужчине облегчала его работа таксистом, которая позволяла ему относительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов.
Мужчина был задержан сотрудниками VDD 15 августа 2023 года. По месту жительства таксиста было обнаружено несколько носителей информации, а также символы его прокремлевских идеологических убеждений, такие как флаги России и СССР.
Уголовный процесс в отношении этого человека выделен в отдельный процесс по делу так называемых "Антифашистов Прибалтики", в рамках которого шестерым гражданам Латвии предъявлены обвинения в руководстве преступной организацией и участии в преступлениях, совершенных этой организацией.
Речь идет о прокремлевской активистке Татьяне Андриец, Александре Жгуне, Станиславе Букайне, Сергее Васильеве, Виктории Матуле и Романе Самульсе. Трое из них объявлены в розыск.
Дело кандидата в депутаты 14-го Сейма Инги Тухбатовой, обвиняемой в шпионаже в пользу России путем выполнения конкретных заданий для "Антифашистов Прибалтики", также выделено из общего уголовного процесса.
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