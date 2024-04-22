Таксист Сидоров прибыл на второе заседание суда вовремя. Но в отличие от предыдущего раза, когда он перед камерой рассказывал, что фотографии с военных объектов в Латвии отправлял некой так называемой антифашистке, чтобы произвести на нее впечатление, теперь был очень немногословен.

На заседание прибыл и пророссийский активист Александр Гильман, который ранее заслужил внимание СМИ во время беспорядков на мероприятиях памяти легионеров 16 марта у памятника Свободы.

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RUS TVNET уже сообщал, что, по версии правоохранительных органов, мужчина от имени преступной организации "Антифашисты Прибалтики" целенаправленно и систематически собирал в Латвии информацию для передачи российским спецслужбам вопреки интересам национальной безопасности страны.

В ходе расследования Служба госбезопасности (VDD) выявила 23 случая шпионажа, совершенного этим человеком. Таксист регулярно передавал "Антифашистам Прибалтики" информацию о личном составе и технике вооруженных сил Латвии и стран-союзников, о стратегически важных объектах на территории Латвии, о латвийских компаниях, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии.