Видео ⟩ Жительница Вецмилгрависа отправилась выбрасывать мусор и нашла тело мужчины

Вначале я даже не поняла вообще, где я и кто там есть", - рассказала жительница дома на улице Мартас Ринкас.

Было ясно, что мужчина уже давно мертв и никакие реанимационные меры не помогут.

Дворник дома допускает, что человек умер, просто оступившись и разбив голову.

Женщина, которая обнаружила тело, с этой теорией не согласна, так как на теле мужчины были видны признаки насилия и кто-то пытался спрятать его тело.

Видео: Сюжет Degpunktā

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