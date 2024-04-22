Видео ⟩ Жительница Вецмилгрависа отправилась выбрасывать мусор и нашла тело мужчины

Жительница Вецмилгрависа незадолго до 9 утра отправилась выбрасывать мусор, но когда открыла дверь подсобного помещения, увидела что-то, что заставило ее застыть в шоке. "Ног не было видно, только голая попа", - рассказала женщина передаче Degpunktā.
Вначале я даже не поняла вообще, где я и кто там есть", - рассказала жительница дома на улице Мартас Ринкас.
Было ясно, что мужчина уже давно мертв и никакие реанимационные меры не помогут.
Дворник дома допускает, что человек умер, просто оступившись и разбив голову.
Женщина, которая обнаружила тело, с этой теорией не согласна, так как на теле мужчины были видны признаки насилия и кто-то пытался спрятать его тело.
Видео: Сюжет Degpunktā
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