Шольц запретил Путину ссылаться на Иммануила Канта

Выступая с речью, немецкий канцлер запретил президенту Владимиру Путину ссылаться на Канта. Он считает, что у Путина нет на это ни малейшего права. Но путинский режим пытается любой ценой присвоить себе философа и его труды, заявил Шольц в понедельник в Берлине.

По мнению немецкого политика, у России нет права присваивать себе Канта, потому что война Путина в Украине противоречит всем основополагающим утверждениям рожденного в Кенигсберге философа. "Разрушения, которые наносит Россия Украине, говорят о желании уничтожения, масштабы которого мало кто мог себе представить в 21 веке", - заявил немецкий канцлер на торжественном мероприятии в Берлине. Кант же писал о том, что ни одно государство не имеет право вмешиваться насильственным путем в дела другой страны.

И тем абсурднее тот факт, что российский президент ссылается именно на Канта, считает немецкий канцлер. Для манускрипта своей речи Шольц выбрал противоречивые высказывания российского президента. В 2005 году Путин заявил, ссылаясь на немецкого мыслителя: "Кант был категорически против решения любых межгосударственных споров путем войны". Президент РФ, выступая на открытии мемориальной доски Иммануилу Канту на здании Калининградского университета тогда заявил, что Россия старается придерживаться учения Канта в части мирного разрешения межгосударственных споров.