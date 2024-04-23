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Женщина пожаловалась на таксиста, который во время поездки вытащил член. Полиция проводит проверку

rus.tvnet.lv
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Такси Bolt
Такси Bolt Фото: Sander Ilvest

В воскресенье, 21 апреля, драматург Анете Консте и ее подруги столкнулись с неприятной ситуацией в центре Риги, воспользовавшись такси сервиса Bolt. Водитель автомобиля вытащил свой пенис и начал его трогать, следует из публикации женщины в микроблоге Х.

"Вчерашний девичник закончился тем, что таксист вытащил и потрогал свой пенис. (...) В такси нас было трое, все случилось посреди бела дня, Bolt и полиции сообщили", - написала женщина.

Консте также сообщила, что водителя зовут Вячеслав. Отвечая на вопросы других пользователей соцсети, женщина рассказала, что водитель действовал таким образом средь бела дня в самом центре Риги - когда автомобиль остановился на красный свет светофора, женщины вышли из автомобиля у гостиницы Radisson.

Причастные к инциденту женщины также обратились в компанию Bolt и полицию. "Вчера нам сказали только то, что тем, кто вызывает такси больше не будут предлагать его в качестве шофера. Остальное будут рассматривать по внутренним протоколам".

Консте написала, что полицейский, с которым она общалась, выглядел растерянным и сказал, что это был первый подобный инцидент в его карьере. "Он сказал, что это можно квалифицировать как хулиганство или эмоциональное сексуальное насилие, но ему нужно прочитать, в каких случаях вообще можно применить эту статью. "

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