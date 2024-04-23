Женщина пожаловалась на таксиста, который во время поездки вытащил член. Полиция проводит проверку

В воскресенье, 21 апреля, драматург Анете Консте и ее подруги столкнулись с неприятной ситуацией в центре Риги, воспользовавшись такси сервиса Bolt. Водитель автомобиля вытащил свой пенис и начал его трогать, следует из публикации женщины в микроблоге Х.
"Вчерашний девичник закончился тем, что таксист вытащил и потрогал свой пенис. (...) В такси нас было трое, все случилось посреди бела дня, Bolt и полиции сообщили", - написала женщина.
Šeit mašīnas numurs, ja kas. Vārdā Vjačeslavs. pic.twitter.com/zA6IQuFBv8— Anete Konste🇱🇻🇺🇦 (@liikcepure) April 22, 2024
Консте также сообщила, что водителя зовут Вячеслав. Отвечая на вопросы других пользователей соцсети, женщина рассказала, что водитель действовал таким образом средь бела дня в самом центре Риги - когда автомобиль остановился на красный свет светофора, женщины вышли из автомобиля у гостиницы Radisson.
Jā, nu vienam kādā nomaļākā vietā ko tādu tiešām negribētos piedzīvot, šajā gadījumā viņš to drosmīgi darīja pašā Rīgas centrā - izkāpām pie Radisson (viesnīcas Latvija), kad iedegās sarkanā gaisma.— Anete Konste🇱🇻🇺🇦 (@liikcepure) April 22, 2024
Причастные к инциденту женщины также обратились в компанию Bolt и полицию. "Вчера нам сказали только то, что тем, кто вызывает такси больше не будут предлагать его в качестве шофера. Остальное будут рассматривать по внутренним протоколам".
Vakar mums teica tikai to, ka takša izsaucējai viņu vairs kā šoferi turpmāk nepiedāvās (bet mēs abas pārējās gan viņu teorētiski varam izsaukt vēlreiz). Pārējo izskatīs pēc iekšējiem protokoliem. Policists teica, ka viņam pirmais šāds gadījums, izskatījās apjucis.— Anete Konste🇱🇻🇺🇦 (@liikcepure) April 22, 2024
Консте написала, что полицейский, с которым она общалась, выглядел растерянным и сказал, что это был первый подобный инцидент в его карьере. "Он сказал, что это можно квалифицировать как хулиганство или эмоциональное сексуальное насилие, но ему нужно прочитать, в каких случаях вообще можно применить эту статью. "
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