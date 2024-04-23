Женщина пожаловалась на таксиста, который во время поездки вытащил член. Полиция проводит проверку

Консте написала, что полицейский, с которым она общалась, выглядел растерянным и сказал, что это был первый подобный инцидент в его карьере. "Он сказал, что это можно квалифицировать как хулиганство или эмоциональное сексуальное насилие, но ему нужно прочитать, в каких случаях вообще можно применить эту статью. "