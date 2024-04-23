Великобритания готова выделить Украине рекордный пакет военной помощи

Во время своего европейского визита Сунак во вторник, 23 апреля, впервые прибудет в Польшу, где, как ожидается, обсудит сотрудничество в сфере безопасности и поддержку Киева, а также встретится с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Затем Сунак отправится в Германию, где в среду у него запланированы переговоры с канцлером Олафом Шольцем.

"Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и всей Европы. Если [российскому диктатору Владимиру] Путину позволят добиться успеха в этой агрессивной войне, он не остановится на польской границе", - планирует сказать британский премьер-министр в своей речи.

"Сегодня я нахожусь в Варшаве, чтобы углубить связи с нашими польскими партнерами и взять на себя обязательство оказать критически важную новую военную поддержку для защиты Украины. ВСУ продолжают храбро сражаться, но им нужна наша поддержка – и она нужна им сейчас. Сегодняшний пакет поможет обеспечить, чтобы у Украины было необходимое для борьбы с Россией".