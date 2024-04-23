Великобритания готова выделить Украине рекордный пакет военной помощи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещает предоставить Украине рекордный пакет военной помощи в размере 500 миллионов фунтов стерлингов (580 миллионов евро) во время своего визита в Варшаву и Берлин во вторник и среду, 23-24 апреля, чтобы встретиться с лидерами Польши, Германии и НАТО.
Во время своего европейского визита Сунак во вторник, 23 апреля, впервые прибудет в Польшу, где, как ожидается, обсудит сотрудничество в сфере безопасности и поддержку Киева, а также встретится с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Затем Сунак отправится в Германию, где в среду у него запланированы переговоры с канцлером Олафом Шольцем.
"Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и всей Европы. Если [российскому диктатору Владимиру] Путину позволят добиться успеха в этой агрессивной войне, он не остановится на польской границе", - планирует сказать британский премьер-министр в своей речи.
"Сегодня я нахожусь в Варшаве, чтобы углубить связи с нашими польскими партнерами и взять на себя обязательство оказать критически важную новую военную поддержку для защиты Украины. ВСУ продолжают храбро сражаться, но им нужна наша поддержка – и она нужна им сейчас. Сегодняшний пакет поможет обеспечить, чтобы у Украины было необходимое для борьбы с Россией".
"Соединенное Королевство всегда будет играть свою роль на переднем плане европейской безопасности, защищая наши национальные интересы и поддерживая наших союзников по НАТО", - сообщается в речи Сунака.
Новый пакет помощи будет использован для отправки в Украину купленных Великобританией боеприпасов, систем ПВО и беспилотников.
Вместе с этим пакетом британское военная помощь Киеву достигнет трех миллиардов фунтов в 2024 и 2025 годах и 7,6 миллиардов с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.
Обещанная техника включает около 400 машин, более 1600 ударных и зенитных ракет, 60 катеров и около четырех миллионов патронов к стрелковому оружию.
Оружие будет доставлено "как можно скорее" в ответ на "запросы правительства и вооруженных сил Украины" в то время, когда Киеву "угрожает трудное лето, поскольку Россия продолжает усиливать свое варварское нападение", сообщил пресс-секретарь Сунака.
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