Рижан призывают убраться в подвалах для создания убежищ гражданской обороны

Один из подвалов, который самоуправление планирует привести в порядок, находится в Рижской 49-й средней школе на улице Кр. Валдемара, 65. В спортивном комплексе школы состоится пресс-конференция, в которой примут участие мэр Риги Вилнис Кирсис, вице-мэр Линда Озола, руководитель департамента гражданской обороны и оперативной информации Гинтс Рейнсонс, руководитель департамента образования, культуры и спорта Ивар Баламовскис, руководитель департамента собственности Владимир Озолиньш и директор школы Имант Меднис.

Во время пресс-конференции можно будет побывать в подвале здания, где представители самоуправления дадут рекомендации, как правильно приспособить помещения для создания укрытий.

В день субботника сотрудники самоуправления также приведут в порядок подвал муниципального здания рядом с основной школой "Ридзе" на бульваре Зигфрида Анны Мейровица, 1, и помещения центра социальной помощи "Межциемс", демонстрируя, как можно приспособить подвал к требованиям гражданской обороны.

Самоуправление просит жителей очищать подвалы и подземные этажи от мусора, обломков, опасных веществ, конструкций и предметов с острыми краями, которые могут представлять дополнительную опасность для людей. Уборка подвалов должна быть согласована с управляющими домами, поскольку необходимо также обеспечить сбор вывезенного мусора.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!