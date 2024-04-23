Вороне Kārums - 30 лет! Жителям предлагают создать новый вкус сырка

Вороне - всеми любимому символу легендарного бренда Kārums - в этом году исполняется ровно 30 лет. В честь юбилея ведущее предприятие по переработке молока в Латвии Food Union начало специальную кампанию Svinam KRĀ! ("Празднуем КАР!") и решило спросить у людей, какой новый вкус творожного сырка они хотели бы создать и попробовать, чтобы сделать сюрприз Вороне в день ее рождения.
Акция по созданию нового юбилейного вкуса сырка уже стартовалa и будет проходить на сайте www.kra30.eu до 5 июня. Ожидается, что самый популярный из всех вариантов станет юбилейным сырком Вороны и появится на прилавках магазинов уже осенью.
Ворона "родилась" в 1994 году
Интересный исторический факт: Ворона вовсе не ровесница Kārums, а на год моложе. Почему так получилось? Сначала в 1993 году был создан уникальный рецепт творожного сырка, каким мы его знаем сегодня, и придумано название продукта - Kārums. В первый год символом, украсившим упаковку продукта, стал рыжий кот. Но уже на втором году существования Kārums произошли знаковые изменения - ванильный сырок переоделся в оранжевую упаковку, а символ поменяли на Ворону.
Какие вкусовые комбинации можно составить?
В рамках кампании Svinam KRĀ! можно создать около 200 уникальных вкусовых комбинаций, например, сырок с ревенем и садовыми ягодами в клубничной глазури, сырок тирамису с начинкой из соленой карамели в шоколадной глазури или фисташковый сырок с черникой в карамельной глазури. Всего в предложении 15 вкусов творога, 15 добавок и 3 вида глазури. Какой из вкусов победит, зависит от голосующих. Однако уже сейчас ясно, что Ворона Kārums по итогам кампании будет действительно приятно удивлена.
Как будет проходить кампания Svinam KRĀ!
Как это уже привычно для потребителей, новая кампания по "сборке" сырка будет проходить в три этапа. Первый этап пройдет с 23 апреля по 5 июня, и в его рамках всем любителям Kārums в Латвии и за границей предлагается создать на сайте www.kra30.eu свой идеальный творожный сырок Svinam KRĀ!, чтобы поздравить Ворону в честь ее 30-летнего юбилея.
Второй этап состоится летом. За это время мастера центра передового опыта по производству свежих молочных продуктов Food Union разработают к юбилею Вороны рецепт сырка, за вкус которого проголосует больше всего людей. Наконец, осенью состоится третий, заключительный, этап празднования, результатом которого станет появление нового юбилейного сырка в магазинах по всей Латвии.
"Лучшие сюрпризы - это те, которые мы планируем сами. Поэтому приглашаем вас удивить самих себя и выбрать, какой новый сырок мы попробуем ко дню рождения Вороны этой осенью", - говорит руководитель брендов молочных продуктов Food Union Илва Вейдемане.
Как сообщалось ранее, в апреле этого года Food Union расширило ассортимент Kārums тремя новыми продуктами - творожным банановым сырком и сливочным кремом со вкусами лимона и малины. Таким образом, теперь в ассортименте Kārums уже 36 продуктов. В категорию сладких лакомств входят шесть видов продукции - 15 видов творожных сырков и мультиупаковка сырков, 6 сливочных кремов, 4 бифидо-йогурта, 2 сливочных йогурта, 3 творожных десерта и 2 творожных крема. Кроме того, покупателям предлагают и более соленые продукты Kārums - 3 свежих сыра с добавками и без.
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