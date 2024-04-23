Вороне Kārums - 30 лет! Жителям предлагают создать новый вкус сырка

Как будет проходить кампания Svinam KRĀ!

Как это уже привычно для потребителей, новая кампания по "сборке" сырка будет проходить в три этапа. Первый этап пройдет с 23 апреля по 5 июня, и в его рамках всем любителям Kārums в Латвии и за границей предлагается создать на сайте www.kra30.eu свой идеальный творожный сырок Svinam KRĀ!, чтобы поздравить Ворону в честь ее 30-летнего юбилея.

Второй этап состоится летом. За это время мастера центра передового опыта по производству свежих молочных продуктов Food Union разработают к юбилею Вороны рецепт сырка, за вкус которого проголосует больше всего людей. Наконец, осенью состоится третий, заключительный, этап празднования, результатом которого станет появление нового юбилейного сырка в магазинах по всей Латвии.

"Лучшие сюрпризы - это те, которые мы планируем сами. Поэтому приглашаем вас удивить самих себя и выбрать, какой новый сырок мы попробуем ко дню рождения Вороны этой осенью", - говорит руководитель брендов молочных продуктов Food Union Илва Вейдемане.

Как сообщалось ранее, в апреле этого года Food Union расширило ассортимент Kārums тремя новыми продуктами - творожным банановым сырком и сливочным кремом со вкусами лимона и малины. Таким образом, теперь в ассортименте Kārums уже 36 продуктов. В категорию сладких лакомств входят шесть видов продукции - 15 видов творожных сырков и мультиупаковка сырков, 6 сливочных кремов, 4 бифидо-йогурта, 2 сливочных йогурта, 3 творожных десерта и 2 творожных крема. Кроме того, покупателям предлагают и более соленые продукты Kārums - 3 свежих сыра с добавками и без.

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