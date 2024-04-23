Начальнику Госполиции Руксу присвоено звание генерала

Правительство во вторник, 23 апреля, утвердило приказ о присвоении звания генерала начальнику Государственной полиции Арманду Руксу.
Сейчас в Госполиции это звание носят заместители Рукса Андрей Гришин и Нормунд Грубис.
Звание полковника Руксу присвоено 12 августа 2020 года. По закону, звание генерала присваивается после пяти лет службы в звании полковника. При этом закон предусматривает, что очередное звание досрочно может быть присуждено в качестве награды.
МВД привело несколько аргументов для присвоении звания.
Под руководством Рукса в 2021 году в Госполиции начались структурные изменения и реструктуризация рабочих процессов с целью приближения деятельности службы к нуждам населения и повышения эффективности использования ресурсов.
В ходе реформы также были созданы отдел внутреннего аудита Госполиции и информационная телефонная линия, которая сейчас преобразуется в отдел поддержки клиентов, а также начала работу интернет-полиция. В структуре колледжа Госполиции создан учебный центр для следователей. Продолжается работа над решением вопросов кадрового и материально-технического оснащения.
Поправками в уголовно-процессуальный закон введена должность помощника следователя.
Кроме того, при активном участии Рукса было реструктурировано главное управление криминальной полиции Госполиции путем создания управления по борьбе с киберпреступлениями.
Финансирование на системные, целенаправленные и продуманные инвестиции в недвижимость МВД не выделено, однако в 2022 году с участием Рукса посредством эффективной дефиниции требований Госполиции удалось добиться концептуальной поддержки на аренду и выделения финансирования на покрытие связанных расходов для размещения структурных подразделений управления Рижского региона на обоих берегах Даугавы.
Рукс также принял активное участие в создании консорциума "Академия внутренней безопасности".
МВД также отмечает, что образование Рукса полностью соответствует требованиям нормативных актов: в Латвийском университете им получена академическая степень магистра правоведения, а в Латвийской академии полиции - профессиональная степень бакалавра в области правоведения, оценка деятельности должностного лица и ее результатов - А1.
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