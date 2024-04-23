Начальнику Госполиции Руксу присвоено звание генерала

Сейчас в Госполиции это звание носят заместители Рукса Андрей Гришин и Нормунд Грубис.

Звание полковника Руксу присвоено 12 августа 2020 года. По закону, звание генерала присваивается после пяти лет службы в звании полковника. При этом закон предусматривает, что очередное звание досрочно может быть присуждено в качестве награды.

МВД привело несколько аргументов для присвоении звания.

Под руководством Рукса в 2021 году в Госполиции начались структурные изменения и реструктуризация рабочих процессов с целью приближения деятельности службы к нуждам населения и повышения эффективности использования ресурсов.

В ходе реформы также были созданы отдел внутреннего аудита Госполиции и информационная телефонная линия, которая сейчас преобразуется в отдел поддержки клиентов, а также начала работу интернет-полиция. В структуре колледжа Госполиции создан учебный центр для следователей. Продолжается работа над решением вопросов кадрового и материально-технического оснащения.

Поправками в уголовно-процессуальный закон введена должность помощника следователя.