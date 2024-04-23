Пандемия закончилась, но Путин все еще боится Covid-19

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему боится заболеть Covid-19, несмотря на то, что меры по сдерживанию пандемии коронавируса в России были отменены почти два года назад, сообщает независимое российское СМИ The Moscow Times.
Все гости, приглашенные на инаугурацию президента Путина, запланированную на 7 мая, должны будут пройти тест на Covid-19 за день до мероприятия.
О необходимости пройти такой тест сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"У нас инаугурация 7 мая. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6 мая", - сказал сенатор.
Распоряжение о необходимости проведения тестов на Covid-19 вместе с приглашением на инаугурацию получили несколько губернаторов российских регионов.
Ранее несколько депутатов Госдумы РФ, даже не получивших официальных приглашений на это мероприятие, пожаловались на необходимость проведения ПЦР-тестов перед инаугурацией.
Для Путина эта инаугурация станет пятой церемонией вступления в должность президента.
Но нет сомнений в том, что последние "выборы", на которых Путин получил 87% голосов, были сфабрикованы.
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