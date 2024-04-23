Пандемия закончилась, но Путин все еще боится Covid-19

Все гости, приглашенные на инаугурацию президента Путина, запланированную на 7 мая, должны будут пройти тест на Covid-19 за день до мероприятия.

О необходимости пройти такой тест сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"У нас инаугурация 7 мая. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6 мая", - сказал сенатор.

Распоряжение о необходимости проведения тестов на Covid-19 вместе с приглашением на инаугурацию получили несколько губернаторов российских регионов.

Ранее несколько депутатов Госдумы РФ, даже не получивших официальных приглашений на это мероприятие, пожаловались на необходимость проведения ПЦР-тестов перед инаугурацией.

Для Путина эта инаугурация станет пятой церемонией вступления в должность президента.

Но нет сомнений в том, что последние "выборы", на которых Путин получил 87% голосов, были сфабрикованы.

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