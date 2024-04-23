Медики рассказали о росте летальных случаев от передозировки наркотиков

Правда, медики говорят, то статистика до 2022 года может быть не корректной.

"Нашу статистику до 2022 года нужно оценивать очень осторожно, потому что она не отображает реальную ситуацию в стране. Потому что были ограничены возможности определения наркотических веществ. В 2022 году была приобретена новая аппаратура, которая дала возможность определять новые вещества", - отметила исследователь центра профилактики и контроля заболеваний Диана Ванага-Арая.

"Сейчас мы можем видеть реальную ситуацию в стране за 2023 год. В 2022 году было зарегистрировано 63 случая летальных передозировок. А уже в 2023 году предварительные данные показывают рост примерно в два раза - 130 случаев", - добавила она.

Также исследователь центра профилактики и контроля заболеваний заметила, что стало больше синтетических наркотических веществ.

"В данных за прошлый год мы видим, что больше, чем в половине случаев замешаны новые синтетические опиоиды. Находим много веществ одновременно, могут быть разные комбинации. Например, стимулянты вместе с опиоидами", - поделилась Ванага-Арая.

Медики отметили, что иногда подростки боятся вызывать медиков, что может привести к смерти. По статистике каждый год от передозировки наркотических веществ умирают 3 подростка.

"Нужно выделить приоритеты. Ответственность или ты сейчас потеряешь своего близкого друга. Я думаю, что второе намного важнее. И, если ты видишь, что твоему другу грозит опасность после употребления наркотиков, точно в этот момент не нужно думать об ответственности, которая может наступить. Нужно вызывать неотложную медицинскую помощь и спасать своего друга", - сказала Сармите Лейтане.

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