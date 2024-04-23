61 миллиард долларов для Украины: что страна получит в первой партии военной помощи?

Ранее источники в Пентагоне сообщили американским СМИ, что первая партия помощи была подготовлена ​​заранее, чтобы США могли доставить ее к границам Украины менее чем за неделю.

В пакет помощи войдут автомобили, боеприпасы к ЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-мм артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы к TOW и Javelin, а также "другое оружие, которое можно немедленно применить на поле боя", сообщили источники Reuters.

Уже сообщалось, что пакет помощи общей стоимостью около 61 млрд долларов в субботу, 20 апреля, был принят Палатой представителей, а во вторник, 23 апреля, рассматривается Сенатом США. Джо Байден также обещал подписать его без промедления.

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