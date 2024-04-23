Министр экономики отреагировал на задержание латвийского рэпера в России

"Это еще одно доказательство того, что ехать в Россию небезопасно", - написал Валайнис, держа в руках плакат с надписью "#freePlatina".

Šis ir kārtējais pierādījums tam, ka braukt uz Krieviju nav droši! Esmu pārliecināts, ka @Braze_Baiba un @Latvian_MFA jau strādā pie tā, lai Latvijas pilsonis pēc iespējas ātri un droši atgrieztos mājās! #freeplatina pic.twitter.com/2YkiCQY7as — Viktors Valainis (@ViktorsValainis) April 23, 2024

RUS TVNET уже сообщал, что в пятницу, 19 апреля, на концерте в Томске (Россия) был задержан латвийский рэпер Платина.

Во время выступления в клубе Face на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Они увели его за кулисы.

По данным Telegram-каналов, во время задержания зрители кричали строчку из трека рэпера - "Дай менту на лапу". Примерно через час после задержания латвийского рэпера отпустили.

Полиция составила на рэпера протоколы об употреблении наркотиков (за отказ от медосвидетельствования), незаконной трудовой деятельности и нарушении порядка пребывания в России, отмечает SOTA. По версии следствия, Плаудис занимался на территории России трудовой деятельностью, хотя въехал в страну по туристической визе.

Позже суд в Томске постановил выдворить из России латвийского рэпера. Платине также назначили штраф в четыре тысячи рублей (около 40 евро).

До выдворения Плаудис будет находиться в спецприемнике Томска, сообщает Telegram-канал "Милый Томск".

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