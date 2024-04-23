Министр экономики отреагировал на задержание латвийского рэпера в России

На прошлой неделе российские власти ненадолго задержали латвийсого рэпера Платина (настоящее имя - Роберт Плаудис) во время гастролей в Томске. Уже известно, что российский суд принял решение выдворить его из страны. Во вторник, 23 апреля, министр экономики Виктор Валайнис отреагировал на инцидент в соцсети X (ранее Twitter).
"Это еще одно доказательство того, что ехать в Россию небезопасно", - написал Валайнис, держа в руках плакат с надписью "#freePlatina".
Šis ir kārtējais pierādījums tam, ka braukt uz Krieviju nav droši! Esmu pārliecināts, ka @Braze_Baiba un @Latvian_MFA jau strādā pie tā, lai Latvijas pilsonis pēc iespējas ātri un droši atgrieztos mājās! #freeplatina pic.twitter.com/2YkiCQY7as— Viktors Valainis (@ViktorsValainis) April 23, 2024
RUS TVNET уже сообщал, что в пятницу, 19 апреля, на концерте в Томске (Россия) был задержан латвийский рэпер Платина.
Во время выступления в клубе Face на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Они увели его за кулисы.
По данным Telegram-каналов, во время задержания зрители кричали строчку из трека рэпера - "Дай менту на лапу". Примерно через час после задержания латвийского рэпера отпустили.
Полиция составила на рэпера протоколы об употреблении наркотиков (за отказ от медосвидетельствования), незаконной трудовой деятельности и нарушении порядка пребывания в России, отмечает SOTA. По версии следствия, Плаудис занимался на территории России трудовой деятельностью, хотя въехал в страну по туристической визе.
Позже суд в Томске постановил выдворить из России латвийского рэпера. Платине также назначили штраф в четыре тысячи рублей (около 40 евро).
До выдворения Плаудис будет находиться в спецприемнике Томска, сообщает Telegram-канал "Милый Томск".
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