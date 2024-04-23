Видео ⟩ В Пурвциемсе две девушки рискуют жизнью из-за Instagram

Чтобы заработать более высокий "статус" в социальных сетях, молодые люди во всем мире готовы вкладывать значительные ресурсы. А именно, пытаясь снять захватывающие видеоролики, люди склонны рисковать жизнью. Хотя в Латвии не зарегистрировано случаев, когда инфлюенсеры погибали в погоне за славой, рискованное поведение набирает обороты и в нашей стране.

Например, в выходные две девушки в Пурвциемсе установили камеру на крыше и сделали вид, что прыгают вниз с 6-го этажа. Жителю соседнего дома удалось заснять некоторые из этих действий.

"Одна девушка прыгнула с крыши на крышу балкона. Вот тут у меня действительно мурашки побежали. Я это не снимал. Потом они начали играть в мяч на этой крыше, потом мяч упал. Там было много всего", - рассказывает местный житель.

Записанное видео очевидец отправил в мобильное приложение полиции Рижского самоуправления. Учитывая серьезность, первая бригада правоохранительных органов прибыла уже через пять минут.

Одну из девушек встретили на лестничной площадке. Она рассказала, что пыталась фотографироваться для Instagram. Полицейский объяснил девушке последствия таких действий и предложил ей связаться с подругой, чтобы она вернулась на место происшествия.

Вскоре к полицейскому автобусу подошли родители девочек. Никто из них не был доволен происходящим. Девушек хорошенько отругали, но на этом все и закончилось. Полиция не стала возбуждать административное дело.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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