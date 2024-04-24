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Тотальное расцерковление: можно ли выйти из религии и что за это будет?

Инна Мельникова rus.postimees.ee
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Частенько родители не оставляют детям выбора, но крещение - таинство необратимое.
Частенько родители не оставляют детям выбора, но крещение - таинство необратимое. Фото: Donat Sorokin

"Я крестилась в семь лет и всю жизнь считала себя православной. Конечно, не воцерковленной - в церковь ходила по наитию, культа не устраивала. Но сейчас все отчетливее понимаю, что во мне не осталось никакой веры. И я задалась вопросом - можно ли выйти из религии? Не обязательно из православия, из любой. Или это билет в один конец?" - задается вопросом читательница Postimees.

Действительно, вопрос любопытный. И, как обычно, первым делом интернет - проверить, какие советы там имеются по этому поводу.

Итак, самый простой путь избежать проблем - не принимать ни одно вероисповедание. Но традиции - вещь суровая, и даже в наши дни многие родители считают своим святым долгом обратить ребенка в свою веру максимально быстро. Дожить без принадлежности к той или иной религии до возраста, когда можно принять осознанное решение и сделать выбор, получается не у всех.

И вот тут самое главное.

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