Тотальное расцерковление: можно ли выйти из религии и что за это будет?

"Я крестилась в семь лет и всю жизнь считала себя православной. Конечно, не воцерковленной - в церковь ходила по наитию, культа не устраивала. Но сейчас все отчетливее понимаю, что во мне не осталось никакой веры. И я задалась вопросом - можно ли выйти из религии? Не обязательно из православия, из любой. Или это билет в один конец?" - задается вопросом читательница Postimees.