Звонил гадалке и переписывался со знакомой. Что делал экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев, пока его супруга умирала в ресторане

Переписывался и шесть раз звонил гадалке

23 апреля судья Айжан Кульбаева продолжила осмотр телефона Бишимбаева. Судья обнародовала историю звонков подсудимого.

В ночь смерти Салтанат Нукеновой Бишимбаев несколько раз звонил гадалке, записанной как «Гульнар Шым».

«Пока Байжанов (второй фигурант дела, обвиняется в укрывательстве. — Би-би-си) спускался, я ей звонил, так как пульс не нашел, хотел спросить, что происходит. Она не брала, потом взяла, сказала вызывать "скорую" и бросила трубку. Я говорил ей: “Вы же говорили, что она должна проснуться вечером, сейчас не могу разбудить, пульс найти”», — рассказал суду Бишимбаев.

Более того, судья проверила в телефоне переписку бывшего чиновника. Согласно записям, обвиняемый не только звонил гадалке, но писал ей и спрашивал о состоянии Нукеновой, поскольку та не приходила в сознание.

«Вы пишете человеку, который находится за несколько тысяч километров, чтобы узнать, в себе ли она [супруга]? Вы сами не видели, в каком состоянии она? И вот она пишет: “да, в себе”. И вы поверили этой переписке?», — уточнила судья.

Бишимбаев ответил утвердительно. «Да, поверил. Доверял ей [гадалке]», — пояснил он.

Согласно истории звонков, в ночь смерти Нукеновой бывшему чиновнику неоднократно звонил брат погибшей Айтбек Амангельды, его звонки числятся как пропущенные.

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