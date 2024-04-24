Женщина, пережившая падение с высоты 4,5 км, рассказала о том, как это случилось

Прыжок с парашютом в Швейцарских Альпах был в списке мечты австралийки. Мечта обернулась кошмаром всего через несколько мгновений после того, как она выпрыгнула из самолета.

С парашютом произошел технический сбой, и Кэрри с инструктором упали с высоты 4,5 километра. В травмирующий момент женщина оставалась в сознании и прекрасно помнит ужасный инцидент.

Хотя австралийка выжила, после падения ее парализовало ниже пояса. Врачи не оставляли особой надежды, что она снова сможет ходить. Но, несмотря на прогноз, она начала чувствовать ноги и снова научилась передвигаться самостоятельно.

"Я ни разу не потеряла сознание, поэтому помню приземление, помню момент, когда поняла, что парализована, все". Женщина рассказала, что во время контролируемого свободного падения чувствовала себя так, будто "была именно там, где мне нужно быть" и ощущала умиротворение.