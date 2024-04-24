Женщина, пережившая падение с высоты 4,5 км, рассказала о том, как это случилось

Самый страшный кошмар многих людей австралийка Эмма Кэри пережила более 10 лет назад - из-за нераскрывшегося парашюта она упала с высоты 4,5 километра. К счастью, она выжила и теперь рассказывает, что помнит из ужасного происшествия, пишет издание LADBible.
Прыжок с парашютом в Швейцарских Альпах был в списке мечты австралийки. Мечта обернулась кошмаром всего через несколько мгновений после того, как она выпрыгнула из самолета.
С парашютом произошел технический сбой, и Кэрри с инструктором упали с высоты 4,5 километра. В травмирующий момент женщина оставалась в сознании и прекрасно помнит ужасный инцидент.
Хотя австралийка выжила, после падения ее парализовало ниже пояса. Врачи не оставляли особой надежды, что она снова сможет ходить. Но, несмотря на прогноз, она начала чувствовать ноги и снова научилась передвигаться самостоятельно.
"Я ни разу не потеряла сознание, поэтому помню приземление, помню момент, когда поняла, что парализована, все". Женщина рассказала, что во время контролируемого свободного падения чувствовала себя так, будто "была именно там, где мне нужно быть" и ощущала умиротворение.
Затем инструктор похлопал Кэрри по плечу, предупреждая, что парашют скоро раскроется. Но этого не произошло. Кэрри увидела запутанный красный парашют и землю, приближающуюся на большой скорости.
Инструктор раскрыл парашют слишком поздно – одновременно с раскрытием аварийного парашюта. Они сплелись и обвились вокруг шеи инструктора, из-за чего тот потерял сознание.
Кэри и инструктор упали на открытую местность. Женщина приземлилась лицом вниз, а инструктор был привязан к ее телу. Она не могла пошевелиться. "Первое, что я почувствовала, ударившись о землю, - это мучительная боль во всем теле, - рассказала австралийка. - Я никогда не чувствовала ничего подобного".
После падения был вызван спасательный вертолет, который доставил в больницу и женщину, и инструктора, который тоже, к счастью, остался жив. Там ей сразу сделали операцию на спине и тазе с переломом.
Кэри подчеркнула, что воспоминания об ужасном событии помогают сохранить чувство благодарности за жизнь. Во время падения женщина почувствовала, что жить ей осталось последние 10 секунд, и это изменило ее отношение ко всему. Кэрри также написала книгу о своем опыте под названием "Девушка, упавшая с неба".
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