Анете запомнится ее девичник. Его вообще запомнит вся Латвии. Ведь не на каждой вечеринке встречается таксист Bolt, который во время поездки при трех пассажирках внезапно убирает руку с руля и кладет ее на свой член, выскользнувший из брюк. Девушки не умолчали о случившемся.

Социальные сети как обычно: от поддержки, эмпатии и шока до чересчур несмешных "шуток" и просто дурацких комментариев. Однако как после пережитого себя чувствуют сами пассажирки?

Сейчас мяч на стороне Bolt и полиции - какие действия последуют, что будет дальше? Продолжит ли Вячеслав работать в Bolt или в такси других фирм? Будет ли ему назначено наказание?